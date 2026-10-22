Tebas responde al CSD: "No hemos oído ni un reproche de Uribes a las acusaciones del Real Madrid contra LaLiga"

Archivo - Javier Tebas, presidente de LaLiga, en los Desayunos Deportivos Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticó este jueves que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, no haya realizado "ni un reproche a las acusaciones del Real Madrid" contra la patronal, después de que el organismo haya elevado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una petición razonada para ver si considera como una infracción grave las declaraciones del dirigente contra el club blanco.

"Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos, cualquier excusa iba a servir", arrancó Tebas su mensaje en redes sociales.

Así reaccionó el presidente de LaLiga después de que el CSD anunciara que ha elevado una petición razonada al TAD para ver si considera como una infracción grave las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, contra el Real Madrid.

Tebas comparó los métodos de Real Madrid TV con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", aunque en su mensaje de este jueves explicó que su publicación "distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología".

"Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales", avanzó.

El máximo dirigente de la patronal relató que le "llama especialmente la atención" el "silencio" del secretario de Estado para el Deporte. "No hemos oído una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión -que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública- lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les 'han robado'", defendió.

"¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?", agregó en su perfil de 'X'.

"Ya recordé lo sucedido con el 'caso Olmo' -el CSD permitió que siguiera jugando en el FC Barcelona con una cautelar- y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba 'aniquilado'. Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos", aseveró.

Finalmente, Tebas aseguró que "defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente". "Es parte de mi responsabilidad y voy a seguir ejerciéndola", dijo, antes de referirse a José Manuel Rodríguez Uribes. "Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de Cuentas, señor Uribes", zanjó.