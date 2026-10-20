Ten Hag: "Cristiano me decepcionó a mí y al equipo, no corría ni con balón ni sin él"

Archivo - Erik ten Hag habla con Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento del Manchester United - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 20 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico neerlandés Erik ten Hag asegura que el delantero portugués Cristiano Ronaldo "decepcionó al equipo" durante su etapa al frente del Manchester United inglés y sostiene que el internacional portugués no se preparaba adecuadamente para los partidos.

El futbolista de Madeira regresó al Manchester United en agosto de 2021 para una segunda etapa y ya formaba parte de la plantilla cuando Ten Hag fue nombrado entrenador antes de la temporada 2022-2023. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente y Ronaldo se negó a salir como suplente en la victoria sobre el Tottenham en octubre, antes de que el internacional criticara públicamente al club en una entrevista televisiva. El contrato con el luso se rescindió de mutuo acuerdo al mes siguiente.

"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Obviamente, es uno de los mejores de la historia del fútbol y le tenía mucho respeto, pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro", apuntó Ten Hag en una entrevista con 'The Athletic'.

El neerlandés señaló que Cristiano Ronaldo solía ausentarse de los entrenamientos y que él le aconsejó un mayor trabajo. "Le confronté al respecto. Muchas veces le decía: 'Ronnie, todos quieren trabajar para que te coloques en la posición adecuada, pero si no eres capaz de meterte en el área, no puedes marcar'. No era capaz de hacerlo", relató.

"Es un error achacarme a mí que esperara que él presionara, alegando que estaba agotado. Pero no podía, no corría ni con el balón ni sin él, y la razón era que no se había preparado", añadió al respecto Ten Hag, que también fue criticó con la propiedad del United tras su destitución en octubre de 2024.

"Me prometieron lealtad, me prometieron apoyo, me prometieron comunicación, que estaríamos en sintonía. Hablamos de los problemas, pero las promesas no las cumplieron. Les dije que no vendieran a Scott McTominay y al final le vendieron. Me sentí, por supuesto, muy avergonzado y decepcionado", lamentó.