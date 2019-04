Thomas Müller cree que no hubo "falta suficiente" para señalar el penalti a Coman ante el Werder Bremen

Publicado 26/04/2019 14:02:10 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 26 Abr. (dpa/EP) -

El delantero del Bayern Múnich Thomas Müller cambió de opinión este viernes sobre el polémico penalti que le valió a su equipo para pasar a la final de la Copa de Alemania el pasado miércoles y cree que el contacto sobre su compañero Kingsley Coman no fue suficiente para señalarlo.

El defensa del Werder Theodor Gebre Selassie tocó ligeramente al francés con el codo en el área y el atacante cayó al suelo. El colegiado del encuentro, Daniel Siebert, tras una breve consulta con sus asistentes y sin recibir recomendación alguna del VAR, pitó penalti y Robert Lewandowski anotó el definitivo 3-2.

Müller, tras el partido, opinó que "la decisión fue correcta" porque Coman "no es un jugador que se tire al suelo, sino uno al que le gusta pelear por la pelota", pero dos días dio marcha atrás.

"En ese momento, en el partido, me pareció penalti, un claro empujón desde atrás. Creo que hubo empujón", dijo el delantero de 29 años en un mensaje de vídeo en su página de Facebook. "También es una falta, pero no una falta suficiente para justificar un penalti en esta situación", añadió.

Además, la polémica con esta decisión ha provocado que el árbitro encargado del VAR no vaya a participar como estaba previsto en la jornada de la Bundesliga de este fin de semana. Robert Kampka estaba designado como cuarto colegiado de la visita del Breman al Fortuna Dusseldorf, pero ha sido sustituido por su federación por Florian Heft.

Kampka estaba a cargo del videoarbitraje y su actuación también fue criticada porque no intervino en la decisión de Daniel Siebert de señalar el controvertido penalti. El encargado federativo de videoarbitraje, Jochen Drees, apuntó que esta señalización no fue "correcta" y que había habido "un error de comunicación" entre los dos árbitros ya que aunque la decisión no era claramente errónea, debería haber sido aconsejado para comprobarla en el monitor.