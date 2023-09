El 'Top 5' del Balón de Oro para Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado jueves, France Football reveló los 50 candidatos a ganar el Balón de Oro de la temporada 2022-2023, una nómina que incluye a casi todos los grandes protagonistas del año en el panorama futbolístico y que ya hace pensar en quien será el favorito para relevar en el palmarés a Karim Benzema. En Europa Press Deportes apostamos por este 'Top 5' para el próximo 30 de octubre, cuando se entregará el trofeo.

1. Lionel Messi (PSG/Inter Miami).

Leo Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, culminó esta temporada su mayor obra: hacer campeona del mundo a Argentina. El astro argentino fue el alma de la albiceleste, a la que llevó a alzarse con el tercer Mundial de su historia. El '10' argentino fue el segundo máximo goleador del torneo con 7 tantos, logrando dos de ellos en la final, en la que también marcó su lanzamiento de penalti. Además, 5 de esos goles sirvieron para abrir el marcador.

Pero Messi no solo aportó goles en Catar. El rosarino repartió también tres pases de gol en el Mundial, siendo el máximo asistente del campeonato. El '10' también fue el segundo jugador que más ocasiones generó en el Mundial (21), solo una menos que el francés Antoine Griezmann. Datos que demuestran que Leo Messi fue un jugador total en Catar, siendo al mismo tiempo el generador y el finalizador de la selección campeona.

A nivel de clubes, a pesar de no tener sus mejores registros y no pasar de los octavos de final en la Liga de Campeones, la campaña 2022/23 de Messi fue notable. Con el Paris Saint-Germain ganó Ligue 1, Copa de la Liga y Supercopa de Francia. Antes de irse al Inter Miami, en términos individuales anotó 21 goles y dio 20 asistencias en todas las competiciones, siendo el único de las cinco grandes Ligas del 'Viejo Continente' con una veintena en ambos apartados.

2. Erling Haaland (Manchester City).

Una temporada, eso es lo que ha necesitado Erling Haaland para hacer campeón de Europa al Manchester City y destrozar todos los registros goleadores de la Premier League. El jugador noruego ha sigo el máximo artillero europeo de la temporada y se ha alzado en la Bota de Oro. El '9' del City ha demostrado en su debut en Premier que es el mejor goleador del mundo anotando 36 goles, a los que hay que sumar 8 asistencias. Una cifra que se ha convertido en la más alta en la historia de la competición en una temporada, superando los 34 marcados por Andy Cole y Alan Shearer.

Además, el gigante noruego también ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones con 12 goles en 11 partidos. Tantos que sirvieron al City de Guardiola para ganar la primera Champions de su historia, aunque, curiosamente ni marcó en las semifinales ante el Real Madrid ni en la final ante el Inter de Milán. Un título que fue el broche de oro a una temporada histórica para los ingleses, en la que se convirtieron en el primer equipo inglés en el siglo XXI que consigue el ganar 'triplete'. Un éxito en el que Haaland ha sido determinante. Lo ficharon para ganar la Champions, y la consiguió a la primera.

3. Rodri (Manchester City).

Quizás el menos mediático de los candidatos, pero no por ello es menos merecedor del trofeo. El centrocampista español es el metrónomo del City. Desde la posición de pivote, Rodri es la extensión de Pep Guardiola en el campo. Roba, distribuye y genera. Lo hace todo en el mejor equipo del mundo. Además, ha añadido a su juego en los últimos años la llegada y el gol. De hecho, el madrileño fue el autor del único gol en la final de la Liga de Campeones, un partido en la que también fue designado MVP, premio al que posteriormente se sumó el de 'Mejor jugador de la Champions League 22-23'.

A su increíble temporada con el City -campeón de Premier League, FA Cup y Champions League- se suma su éxito con España en la Liga de Naciones. Ante la marcha de la selección de Sergio Busquets, la figura de Rodri ha emergido como nuevo líder de 'La Roja'. Además, el del City, tal y como ocurrió en la Liga de Campeones, fue nombrado mejor jugador de la final, así como de la 'Final a Cuatro'. Unos hechos que demuestran que Rodri ha sido el mejor jugador del año en los momentos clave.

4. Kevin De Bruyne (Manchester City).

El belga es uno de los mejores jugadores del mundo de la última década. Sin embargo, la falta de un triunfo colectivo importante y la coincidencia en el tiempo con la Era Messi-Cristiano le han privado de un Balón de Oro. Pero esta temporada sí que ha conseguido ese gran título con el Manchester City, con el que ha ganado todo. Además, como de costumbre, De Bruyne ha vuelto ser determinante participando en 39 goles del Manchester City.

El internacional ha sido el mejor asistente de la temporada en Europa con 29 pases de gol, repartidas entre Premier League (16), Champions League (7), FA Cup (4) y Copa de la Liga (2). Una implicación ofensiva que lo hace fundamental en el juego ofensivo de Guardiola. Sin embargo, el gran debe de De Bruyne, de cara a alzarse con el trofeo, es el Mundial de Catar, en el que ni él a nivel individual (3 partidos, 0 goles y 0 asistencias), ni Bélgica a nivel colectivo (eliminada en la fase de grupos) brillaron.

5. Kylian Mbappé (París Saint-Germain).

El francés siempre está entre los máximos candidatos a los premios individuales de la temporada, y el Balón de Oro no iba a ser menos. El mejor nivel de Mbappé se vivió en la Copa del Mundo. Una vez más, el francés apareció en un momento importante. En Catar, fue el máximo goleador del torneo, y anotó un histórico triplete en la final, algo que solo había logrado el inglés Geoff Hurst en 1966. Pese a ello, Francia no pudo revalidar el título logrado en Rusia en 2018, aunque eso no empaña el magnífico Mundial realizado por '10' francés.

En cuanto a su rendimiento en su club, el PSG, también ha sido sobresaliente, a pesar de que la temprana eliminación en la Liga de Campeones empañe la temporada. Mbappé fue el mejor jugador de los parisinos durante el curso, siendo el máximo goleador de la Ligue 1 con 29 tantos. Además, si se tienen en cuanta todas las competiciones, el astro francés ha sido el segundo máximo artillero del fútbol europeo con 41 goles, a los que hay que sumar 10 asistencias de gol. Unos registros individuales brillantes solo superados por los 52 de Erling Haaland.