Tuchel advierte que no es misión de Mbappé "reemplazar a Cavani y Neymar"

Publicado 11/02/2019 21:10:41 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 11 Feb. (Reuters/EP) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, confirmó este lunes que el delantero uruguayo Edinson Cavani se perderá la ida de octavos de final de la Liga de Campeones el martes ante Manchester United, baja que se une a la de Neymar, pero que no obliga más a Kylian Mbappé.

El máximo artillero de la historia del PSG con 192 goles sufrió una lesión muscular en la victoria del sábado 1-0 sobre el Girondins de Burdeos y mermó aún más el ataque del equipo parisino, que ya no podía contar con el 'crack' brasileño por una lesión en un pie.

"No se puede reemplazar a jugadores de esa calidad. Neymar es uno de los jugadores clave en Europa, le extrañamos mucho y ahora extrañamos a un segundo jugador clave con 'Edi'", dijo Tuchel, que quitó 'responsabilidad' a su Mbappé. "No es su trabajo reemplazar a Cavani y Neymar, no puede hacer tres cosas al mismo tiempo", añadió.