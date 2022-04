Tuchel: "Sabemos que el Real Madrid puede realizar grandes actuaciones en noches especiales"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, aseguró este martes que su equipo quiere "demostrar" su nivel "en una noche especial y ante un equipo especial" como el Real Madrid, al que su "experiencia y calidad" pueden permitirle realizar "grandes actuaciones", y de cuya plantilla destacó a Karim Benzema y su "responsabilidad como capitán".

"El Real Madrid ganó tres Champions seguidas casi con la misma plantilla, fue impresionante. Sabemos que equipos con esa experiencia y esa calidad pueden realizar grandes actuaciones en noches especiales. Estamos con muchas ganas y excitados", recalcó Tuchel en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles ante los blancos (21.00) de la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

El técnico 'blue' insistió en que intentarán demostrar su nivel en una "noche especial y ante un equipo especial como el Real Madrid". "Necesitamos un buen ambiente en casa, que los aficionados lo hagan mejor, es un gran partido. Los jugadores son los primeros que tienen que estar preparados, pero todos tienen que llegar preparados", añadió.

Tuchel recalcó que ls semifinales de la temporada pasada "no tienen nada que ver" con este partido, por lo que no quiso hablar de "venganzas". "Vencimos al Real Madrid el año pasado, pero no tiene nada que ver ahora, tienen nuevo entrenador, nuevos jugadores, habrá público en el estadio...", comentó un Thomas Tuchel que elogió el papel de Benzema en el Real Madrid.

"Hace dos años dije que Benzema era uno de los jugadores más infravalorados del mundo, ya no y se lo merece. Lleva nueve años en el Real Madrid, eso habla por sí solo. También la manera en la que ayudó al equipo a eliminar al PSG. Tiene un papel muy importante como capitán. Es impresionante, tiene mucha personalidad, ha ido cogiendo más responsabilidad", destacó.

PULISIC: "LA DERROTA ANTE EL BRENTFORD FUE UN TOQUE DE ATENCIÓN"

Por su parte, el mediapunta del Chelsea Christian Pulisic quisó quitar hierro al asunto y aseguró que la derrota 1-4 del pasado fin de semana ante el Brentford no afectará a la moral del equipo. "El partido fue muy duro. Pero quizás era el toque de atención que necesitamos para los partidos que vienen. Creo que sabremos darle la vuelta, tenemos mucha confianza. No va a ser fácil, pero queremos ya saltar al campo y ganar un partido importante como este", expresó.

"No es momento para pensar que perdimos el último partido ni para entrar en pánico. Lo utilizaremos como gasolina para salir adelante", añadió el estadounidense sobre el "resultado loco" frente al Brentford en casa.

El estadounidense podrá estar ante el Real Madrid tras superar unas molestias musculares. "Me siento fuerte y preparado para mañana. Estoy feliz con mi estado de forma, siempre intento ser el mejor jugador, no me gusta comparar, si estoy mejor ahora que antes o al contrario...", concluyó.