Tuchel: "Tener los huevos de levantar la bandera es un error importante, no habría pasado al revés"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, se mostró muy enfadado por la acción de Matthijs de Ligt que acabó en gol y que habría supuesto el 2-2 ante el Real Madrid y la consiguiente prórroga, pero que había sido anulada previamente por el colegiado Szymon Marciniak, y aseguró que "tener los huevos de levantar la bandera es un error importante" y que "no habría pasado al revés".

"Es bastante claro y no puede haber duda de que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. Primero ha sido un gran error por parte del juez de línea, con Davies lo hizo antes, es una sensación rara", explicó Tuchel en una rueda de prensa donde su enfado fue creciendo.

El técnico germano cree que "levantar la bandera en una situación así sin estar seguro de que es fuera de juego". "Hay que tener huevos de levantarla, es un error importante porque el árbitro tiene la posibilidad de no pitar cuando hemos ganado el rebote y decide pitar. Va contra cualquier norma, lo aceptamos, hemos perdido, pero esto no habría pasado al revés", aseveró.

"Las aceptamos, pero nos cuesta, es una semifinal no es el momento de pedir disculpas, no es momento para cometer dos errores tan graves", replicó después de que Matthijs de Ligt señalase que Szymon Marciniak le había pedido disculpas. "Todos sufren, nadie puede cometer errores, y los árbitros deben estar al máximo nivel, de nada sirve pedir disculpas. Pedimos que el arbitro sea el mejor y no ha sido capaz, de poco sirve pedir disculpas", añadió al tiempo que golpeaba en varias ocasiones la mesa de la sala de prensa del Bernabéu visiblemente enojado.

Tuchel aseguró estar "enfadado" por la derrota en un partido donde sabían que no podían hacer "un juego perfecto", pero en el que debían de "estar a la altura". "Tuvimos muchas posibilidades de contraataque, eso nos ha dado un poco de oxígeno, pero hay que saber jugar bien. Todo se ha convertido en una lucha, casi hemos llegado a la meta y hemos perdido y lo hemos dado todo. No sé si es la derrota más amarga de mi carrera, pero ha sido muy amarga. Lo hemos dado todo pero no ha sido suficiente", apuntó.

El 1-1 del Real Madrid llegó tras un error del guardameta Manuel Neuer, pero su técnico le disculpó. "A lo mejor podía haberla parado y su error ha sido justo hoy después de su partido de clase mundial y eso es muy amargo. No lo merecía porque sabemos de dónde viene y lo que ha trabajado", subrayó.

Finalmente, en su análisis del encuentro, recalcó que empezó con "cuatro jugadores ofensivos" y que tuvo que cambiar a los cuatro. "Son demasiados y ninguno de los cambios fue activo, siempre hemos tenido que reaccionar a lesiones, durante toda la temporada lo hemos tenido que hacer", lamentó el entrenador del conjunto bávaro.