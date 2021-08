Tuchel: "Tengo a jugadores con 45 minutos en las piernas y a otros con cuatro partidos"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, reconoció las dificultades que ha afrontado para preparar la Supercopa de Europa de este miércoles ante el Villarreal por la Eurocopa y la Copa América, que hace que tenga a jugadoras "con 45 minutos en las piernas y a otros con cuatro partidos".

"Ha sido una situación bastante exigente y mañana miércoles tendremos una plantilla con algunos jugadores que han tenido 45 minutos y otros que tienen varias semanas y cuatro partidos en las piernas", señaló Tuchel este martes en rueda de prensa.

El alemán recalcó que el 'staff' "ha trabajado dos veces al día para dividir las sesiones" y que también han necesitado "proporcionar un buen entrenamiento a diferentes grupos de jugadores". "Para muchos de mis chicos la preparación para una temporada muy exigente continuará en las próximas semanas. Después del próximo parón internacional, tendremos a muchos jugadores en mejor forma", subrayó.

Para el técnico del conjunto londinense, esta preparación "ha sido un gran reto después de una temporada muy especial y casi sin descanso el verano pasado", a lo que se añadió más partidos para algunos de sus futbolistas por la Eurocopa y la Copa América. "Todo esto ha sido muy exigente, muy desafiante para nosotros, pero se ha hecho un trabajo increíble", remarcó Tuchel.

Por ello, desconoce si jugadores como Mason Mount, César Azpilicueta o Jorginho podrán ser de la partida ante el Villarreal. "Ya veremos. Realmente podrían salir de inicio, pero la pregunta es si pueden terminar el partidos y, honestamente, creo que ahora la respuesta es no", apuntó.

"Han tenido ocho días de entrenamiento en las piernas y seamos honestos, una final europea después de solo ocho días es bastante exigente. Es demasiado pronto para que completen los 90 minutos en este nivel, por lo que tenemos que encontrar la combinación adecuada. Los chicos que llegaron antes y tienen más minutos merecen comenzar", añadió.

Por otro lado, aseguró que no se siente "presionado" por afrontar la campaña como campeones de Europa. "Esto es algo que nos exigimos a nosotros mismos, el mejorar cada día y, en mi caso, ser el mejor entrenador que pueda ser cada día. Ahora toca afrontar el reto", se sinceró.

Finalmente, Tuchel eludió hablar del fichaje del delantero belga Romelu Lukaku. "No estoy en condiciones de anunciar nada y me niego a hablar de jugadores que no están en el Chelsea ya que estamos con la mentalidad de un día de partido", expresó.

"Este no es el momento para discusiones personales sobre nuestro equipo. Siempre intentamos mejorar, pero al mismo tiempo, también creemos en el desarrollo de nuestros jugadores y tenemos muchos jugadores jóvenes en ataque como Hakim Ziyech, Kai Havertz y Timo Werner, que están en su segunda temporada y estoy seguro de que la experiencia del año pasado les dará un gran impulso", zanjó.