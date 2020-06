La UD Las Palmas asegura que sus aficionados podrán asistir al partido ante el Girona

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, confirmó este lunes que tienen el visto bueno de las autoridades sanitarias para poder abrir el Estadio Gran Canaria para que sus aficionados puedan acudir al duelo contra el Girona del próximo 13 de junio.

"He venido hablando con Ángel Víctor Torres (presidente del Gobierno canario) y Antonio Morales (presidente del Cabildo), y si se daban una serie de circunstancias podríamos ser el único equipo de las ligas de máximo nivel donde los aficionados de la UD pudiesen asistir al Estadio Gran Canaria, y eso es lo que va a suceder", aseguró Ramírez en la radio del club.

El dirigente recordó que Canarias "pasará el lunes en su totalidad a la Fase 3 si no sucede algo esta semana" y que por ello ya han "negociado" con LaLiga "la posibilidad de abrir" el estadio para los aficionados del equipo, lo que ha sido visto de buen agrado por Javier Tebas. "LaLiga está encantada de que se pueda retransmitir a un equipo con público en las gradas", añadió al respecto.

"Las competencias sanitarias pasan ya al Gobierno de Canarias y el presidente ha sido sensible a nuestra petición y ha dado el ok, el Cabildo también lo ha visto con buenos ojos. LaLiga nos ha exigido unos protocolos que estamos diseñando y luego necesitamos la autorización de las autoridades sanitarias de Canarias, y una vez que se nos dé, que no va a haber problema, daremos la semana que viene una rueda de prensa y explicaremos a nuestros aficionados que podrán asistir a animar a su equipo ante el Girona", subrayó.

Para Ramírez, "esta es la mejor noticia que se puedan llevar los aficionados". "Va a ser un toque de distinción con el resto de equipos, por eso no nos habíamos manifestado en relación a los abonos de la temporada, estábamos trabajando por conseguir una meta que nadie se podía imaginar que la pudiésemos conseguir y decirlo cuando fuese el momento oportuno", indicó.

El presidente de la UD Las Palmas reconoció que habían sido "bastante ambiciosos" para lograr este objetivo y que para llevarlo a cabo tendrán que "tomar medidas" y hacer "un trabajo arduo" para colocar a los aficionados respetando la distancia social, agrupar a los familiares que puedan estar juntos y "entrar por tandas". "Vamos a dar un ejemplo al mundo de como somos de organizados en nuestra tierra", apuntó.

El mandatario también recalcó que "si hay un rebrote todo esto se paraliza" y que necesitarán la ayuda económica del Cabildo porque "es un coste importante" llevar a cabo todas las medidas. "Me han dicho que no habrá ningún inconveniente en ayudarnos", sentenció.