UEFA lanza una nueva base de datos de situaciones arbitrales para tener "mayor claridad y coherencia" en las decisiones

Archivo - Imagen de una pantalla del Estadio de San Siro avisando a los espectadores de una posible revisión de VAR - Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UEFA presentó este martes 'Clear Line' ('Línea Clara'), su nueva y "revolucionaria" base de datos de situaciones arbitrales que ha diseñado para "aportar mayor claridad, coherencia y transparencia a la toma de decisiones en el fútbol europeo", haciendo especial énfasis una vez más en que el VAR sólo debe entrar en casos de que existan "errores claros y evidentes".

Según indicó el organismo en un comunicado, los responsables de arbitraje de todas sus federaciones miembro han respaldado esta herramienta "como marco de referencia para la aplicación coherente y uniforme de las decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR, tanto a nivel nacional como europeo".

"'Clear Line' reúne más de 150 situaciones arbitrales y ofrece orientación detallada sobre cómo deben interpretarse las Reglas de Juego y cuándo el VAR debe, y cuándo no, intervenir en situaciones específicas, tanto en las competiciones nacionales como en las de la UEFA", subrayó el ente rector del fútbol europeo.

De este modo, esta plataforma refuerza uno de los principios fundamentales del protocolo del VAR como es el que la revisión por vídeo únicamente debe utilizarse en un partido en casos de "errores claros y evidentes", un nuevo intento de evitar lo máximo posible jugadas polémicas que se puedan considerar interpretativas y que puedan "cambiar el rumbo" del choque.

Así, en su página web, el organismo apunta a varios casos como el de 'Identificación Errónea', el que deja claro que el VAR debe intervenir cuando el árbitro haya mostrado una amarilla o roja por una infracción, pero haya sancionado "claramente" al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos, en lugar del que la cometió. "La infracción en sí no puede revisarse", advierte.

También aclara sobre las infracciones en la denominada 'Fase Ofensiva' y deja algunos principios básicos para la toma de decisiones como el de que el VAR debe revisar la jugada previa al incidente que terminó en gol y cómo el equipo que lo marcó "obtuvo la posesión del balón". "El VAR sólo puede revisar incidentes que ocurran dentro de la fase de ataque y no puede intervenir en infracciones que se hayan producido antes de que comenzara dicha fase", detalla.

En cuanto a las consideradas 'Decisiones Factuales', como los fueras de juego o el doble toque en un penalti, insiste en que en estas "el árbitro no tiene nada que evaluar, por lo que una segunda revisión no aporta nada". "El VAR determina lo sucedido, informa al árbitro y la decisión se modifica. Por eso, este tipo de intervención es rápida y rara vez genera controversia", subraya, remarcando que sí debe acudir al monitor en el caso de un jugador no toque el balón pero pueda interferir.

Para la UEFA, al poner este recurso a disposición de los árbitros, jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados de toda Europa, "pretende mejorar la comprensión de las decisiones arbitrales y promover una aplicación más uniforme de las Reglas de Juego en todo el deporte".

"A través de una amplia gama de vídeos y explicaciones visuales, 'Clear Line' ofrece una valiosa perspectiva sobre el razonamiento que subyace a las decisiones en muchas de las situaciones más complejas y controvertidas del fútbol", puntualizó de una plataforma que "seguirá evolucionando con el tiempo y se actualizará cada vez que surjan nuevas situaciones o se requiera una mayor aclaración sobre escenarios específicos.

El director de Arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, considera que 'Clear Line' está diseñada "para proporcionar una orientación clara y precisa a los árbitros de todo el fútbol europeo, contribuyendo a garantizar una mayor coherencia en la toma de decisiones en todas las competiciones y un enfoque más estandarizado en el uso del VAR en beneficio del juego".

"Aunque no hay dos incidentes idénticos y los errores ocasionales siguen siendo inevitables, 'Clear Line' proporcionará un punto de referencia central para jugadores, entrenadores, comentaristas y aficionados, ayudando a explicar el razonamiento que subyace a las decisiones arbitrales y promoviendo una mayor comprensión del proceso de toma de decisiones", advirtió el excolegiado internacional italiano.