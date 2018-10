Unzué: "El segundo gol nos ha hecho más daño que el primero"

Publicado 11/03/2018 19:23:10 CET

El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, destacó la importancia del "segundo gol" del Atlético de Madrid, un tanto que les afectó y encarriló el triunfo rojiblanco en el Wanda Metropolitano en un partido en el que los "errores" condenaron a los gallegos después de una "buena primera parte".

"Hemos hecho una buena primera parte. El partido estaba donde pretendía el Atlético pero también donde nosotros estábamos cómodos. Hemos tenido un buen planteamiento para no tener pérdidas y conceder pocos contragolpes, pero no hemos tenido la efectividad que estábamos teniendo. Hemos tenido un error en un córner y se paga. El segundo gol nos ha hecho mas daño que el primero", comentó en la rueda de prensa posterior al choque.

"Hemos creado un par de ocasiones claras, podía haber un penalti al Tucu y el palo, y luego ha llegado el 2-0. Nos ha dolido y afectado el segundo gol, pero hemos competido bien. Podemos salir con la cabeza alta, pero tenemos que cometer menos errores porque equipos de este nivel no perdonan", indicó sobre el tanto de Vitolo, que llegó tras un tiro de Radoja que se estrelló en el palo.

El técnico no quiso dar importancia a las preguntas sobre la actuación del colegiado, Alberola Rojas, explicando que no quiere ser "ventajista" e insistiendo en que los "errores" fueron decisivos. Además, también aprovechó para explicar el cambio con 3-0 de un Iago Aspas tocado durante la semana con "problemas en la rodilla" y que había visto una amarilla que le hacía correr el riesgo de ser expulsado.

"No tenía sentido mantener a Iago en el campo. Ha tenido problemas en la rodilla, iban 70 minutos de partido y lo ideal por su estado de animo y por el partido era cuidarlo. No me gusta hablar de los árbitros, es muy ventajista. El partido lo perdemos porque hemos cometido errores que el Atlético aprovecha muy bien, más allá de los árbitros", especificó.

Unzué restó importancia a la actuación de un Antoine Griezmann que marcó el primer gol y asistió en el segundo a Vitolo, poniendo el foco sobre el desempeño "colectivo" y la importancia del trabajo en equipo. Para él, la "responsabilidad es de todos" en la victoria y en la derrota.

"Determinante es el juego, después hay jugadores que suelen los delanteros que son los transcendentes. Griezmann lo ha vuelto a ser, no es nada nuevo, pero todos los equipos dependemos de un trabajo colectivo. Cuando se gana y cuando se pierden la responsabilidad es de todos y del entrenador", afirmó.

Por último, el entrenador del conjunto gallego consideró positivo para la liga que haya "pelea al final" con el Barcelona, haciendo especial mención a que los jugadores del 'Cholo' "no se van a entregar" y que es un éxito del argentino haber conseguido transmitir su "idea" a los futbolistas rojiblancos.

"Conociendo a los equipos del 'Cholo' y su potencial es seguro que no se van a entregar. No será fácil que el Barça se deje remontar esta diferencia, pero sería bueno para la liga que haya un poquito de pelea al final", deseó.

"Ya he hablado de Simeone otras veces. Tuve la fortuna de ser su compañero y una de las cosas que más admiro de los entrenadores es tener la capacidad de transmitir una idea y que se lleve a cabo, sobre todo ideas propias, y esto es un éxito del 'Cholo'", finalizó.