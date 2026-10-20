El Valencia CF Femenino destituye a Mikel Crespo tras el mal inicio en la Liga F Moeve

El entrenador del Valencia CF Femenino, Mikel Crespo, durante el encuentro frente al Real Madrid de la Liga F Moeve. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF Femenino comunicó este martes la destitución de Mikel Crespo como entrenador del primer equipo, así como la de su segundo, Alejandro Moreno, después de que el combinado valenciano se haya situado como colista de la Liga F Moeve con cero puntos.

"El club quiere agradecer a ambos técnicos su dedicación y profesionalidad desde que asumieron la dirección del equipo para afrontar la Primera Federación 25-26, consiguiendo el ascenso a la actual Liga F 2026-27", expresó la entidad en el comunicado.

Actualmente, el conjunto 'che' la última posición de la Liga F Moeve con cero puntos, después de que se hayan disputado las siete primeras jornadas de esta temporada, con tan sólo cuatro goles marcados y 14 encajados.