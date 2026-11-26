Valencia CF vs CA Osasuna: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF se enfrenta al CA Osasuna en Mestalla en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con el conjunto valencianista urgido de puntos para distanciarse de la zona de descenso y el cuadro navarro tratando de mantener su inercia tras vencer en la jornada previa.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia CF: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Copete, José Luis Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra; Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Jorge Herrando, Diego Rico; Moi Gómez, Jon Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García, Kike Barja, Ante Budimir.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El partido tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 14:00 horas (hora peninsular) en el Estadio de Mestalla. El choque podrá seguirse en directo en España a través de DAZN LaLiga y las plataformas con derechos de LaLiga EA Sports, además de en la web de Europa Press.