El Valencia despide a Marcelino y nombra a Celades nuevo técnico

Actualizado 11/09/2019 17:36:40 CET

Marcelino Garcia Toral, coach of Valencia, during the friendly football match played between Valencia CF and Inter de Milan at Mestalla Stadium in Valencia, Spain, on August 10, 2019. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) - El Valencia ha anunciado este miércoles el despido de su entrenador Marcelino García Toral a tan solo tres días de jugar frente al FC Barcelona en el Camp Nou, en partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander, una decisión que vuelve a generar en la incertidumbre al club 'che', que se encomienda ahora a Albert Celades. "El Valencia CF ha comunicado este miércoles a Marcelino García Toral su cese como entrenador del primer equipo. El club quiere agradecer su trabajo y dedicación durante su etapa en nuestra entidad y desearle los mayores éxitos para el futuro", se limitó a anunciar la entidad. Poco después, el Valencia confirmó la llegada de Albert Celades como relevo hasta el 30 de junio de 2021. "El Valencia CF ha llegado este miércoles a un acuerdo con Albert Celades, por el que se convierte desde hoy miércoles en nuevo entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2021. El nuevo técnico dirigirá esta tarde su primera sesión de entrenamiento", informó. El club no precisó los motivos del cese del técnico asturiano, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2020 y cuyo trabajo había sido clave para que el Valencia volviese a pelear por los puestos importantes en LaLiga Santander, pero un más que posible desencuentro con la propiedad, personificada en Peter Lim, dueño del equipo, podría ser la causa. Después de vivir una de las mejores temporadas de los últimos años, con la conquista de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, el primer título en más de diez años para el club 'che', la pretemporada valencianista ha estado marcada por las turbulencias. Primero, el director general, Mateu Alemany, estuvo cerca de dejar la entidad por desavenencias a la hora de conformar el proyecto con el multimillonario singaporense, pero finalmente todas las partes lograron 'apagar el incendio', aunque la planificación deportiva se vio resentida para cierto disgusto de un Marcelino, del que se rumoreó que se habría ido también en caso de marcha del directivo balear y que acató con cierta resignación las directrices de Lim. Los fichajes llegaron con cuentagotas y a poco de empezar LaLiga Santander, el Valencia volvió a agitarse con la posible marcha de una de sus piezas claves, el delantero Rodrigo Moreno, que llegó a tener casi los dos pies en el Atlético, tal y como reconoció el técnico de Villaviciosa, y con el visto bueno del dueño. Ahora, aunque el ambiente parecía calmado y el equipo había logrado su primera victoria liguera ante el Mallorca tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas, el conjunto levantino decide tomar un nuevo riesgo prescindiendo del que ha sido su gran valedor en las dos últimas campañas. CELADES ANTE SU PRIMERA EXPERIENCIA DE CLUB Marcelino llegó a Paterna en el verano de 2017 después de que el Valencia hubiese vivido dos campañas nefastas en las que tuvo cuatro inquilinos en el banquillo (Gary Neville, Pako Ayestarán, Cesare Prandelli y 'Voro') tras el despido iniciada la 2015-16 del portugués Nuno Espírito Santo. El método del entrenador asturiano funcionó y el equipo volvió a tener protagonismo, consiguiendo finalizar cuarto en las dos últimas temporadas, con mención especial para el título copero del pasado 25 de mayo logrado ante el Barça. Además, el pasado año alcanzó también las semifinales de la Liga Europa, donde fue eliminado por el Arsenal de Unai Emery. Ahora, Albert Celades, a punto de cumplir 44 años, será el encargado de intentar mantener el nivel competitivo ofrecido por Marcelino en lo que será su primera gran experiencia a nivel de club y con un estilo un tanto 'diferente' al de su predecesor. El Valencia ha apostado por un técnico que no tiene demasiado recorrido en los banquillos, algo diferente a su carrera como futbolista ya que jugó en el FC Barcelona, Real Madrid y Zaragoza. A nivel de entrenador, lo más notable de su trayectoria es el haber dirigido desde mayo de 2014 a julio de 2018 a la selección española Sub-21, que fue subcampeona de Europa en 2017. Posteriormente, dejó el combinado nacional para acompañar a Julen Lopetegui en su corta andadura en el Real Madrid.