Valencia, Getafe y Sevilla pelean por la cuarta plaza y el Girona busca un milagro

El Valencia, el Getafe y el Sevilla se jugarán este sábado, a las 16.15 horas, la cuarta plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones, lugar que ostenta actualmente el equipo 'che' y que lo defenderá en Pucela, mientras que el Athletic, la Real Sociedad y el Espanyol pelearán por estar en la Liga Europa 2019/20 a la vez que el Girona buscará una carambola milagrosa para salvarse.

El sábado que abre la trigesimoctava y última jornada de LaLiga Santander centra su atención después de comer donde seis equipos pugnan por jugar el año que viene en competición europea. Valencia, Getafe y Sevilla lo tienen garantizado y su objetivo es el premio mayor de la 'Champions'.

Athletic, Real y Espanyol quieren apurar su remontada final para coger premio justo por debajo, con los 'leones' como mejores colocados para, al menos, quedarse con la séptima plaza. Más abajo, al Celta de Vigo le basta un punto o incluso perder para salvarse a costa de un Girona virtualmente en LaLiga 1/2/3.

La cuarta plaza se decidirá en el Nuevo José Zorrilla, en el Coliseo y el Ramón Sánchez-Pizjuán, estadio éste donde se vivirá un duelo directo entre dos implicados con los de Joaquín Caparrós recibiendo a los de Gaizka Garitano. También hay cruce en el RCDE Stadium entre 'pericos' y 'txuri-urdines', pero estos son los únicos que no dependen de sí mismos y necesitan una derrota bilbaína.

37 partidos le ha costado al Valencia estar en puestos de 'Champions'. Los de Marcelino García Toral llegaron a estar muy lejos de ese objetivo, pero su mejora les ha permitido llegar al último partido con ese premio, el primordial de la campaña, en su mano, y además con la ayuda de que su rival se salvó el pasado fin de semana.

El equipo valencianista no desaprovechó la derrota del Getafe en el Camp Nou para situarse por primera vez en la cuarta plaza, donde está por el ajustado 'goal-average', lo que le obliga prácticamente a ganar o igualar el resultado que logren los de José Bordalás en casa ante el Villarreal.

Los 'che juegan en una semana la final de la Copa del Rey, pero parece complicado que en Pucela opten por pensar en ese título y todo hace indicar que jugará el teórico once de gala, salvo el argentino Ezequiel Garay, lesionado y principal preocupación para el duelo del Villamarín.

Pese a la goleada en El Alcoraz, el Valencia ha bajado un tanto su rendimiento a domicilio y tampoco parece tan sólido en defensa como hace unas semanas, algo de lo que se intentará aprovechar un Valladolid que querrá brindar a su afición una victoria tratando de imponer su mayor relajación tras certificar la salvación. Sergio González tampoco tendría pensado en tomarse el partido 'relajado' y opondrá su mejor once.

Esperando un tropiezo, ya sea en forma de empate o de derrota, estará un Getafe, que no renuncia al sueño de jugar la máxima competición continental por primera vez en su historia, lo que pasa casi obligatoriamente por no fallar ante un Villarreal que tampoco se juega ya nada tras su salvación también de la pasada jornada.

Los azulones, que volverán a jugar en Europa de todos modos, querrán hacer valer su mayor motivación y su fortaleza en su estadio, donde han ganado once de sus 15 partidos, para sacar los tres puntos ante los de Javi Calleja.

Lo ideal sería mandar cuanto antes para llevar la presión a Valladolid, aunque eso no parece que hará que Bordalás ponga un once más ofensivo ante un rival que defiende bien y peligroso al contragolpe. Djené es baja por sanción para un once al que debería volver Jaime Mata en la delantera, mientras que en los visitantes no podrá jugar por el mismo motivo Mario Gaspar, por lo que sería el canterano Quintillà, ocupante habitual del lateral zurdo, el que cambiase de lado.

EL SEVILLA Y EL TEMOR A SER SÉPTIMO

Por su parte, el tercer equipo implicado en la pelea por la cuarta plaza es el Sevilla, que lo tiene más complicado porque está a dos puntos del Valencia y del Getafe y necesita que a su victoria ante el Athletic se una derrota de ambos para conseguir ese objetivo ya que tiene perdidos con ambos el 'average'.

Además, los de Joaquín Caparrós, que vivirá un partido especial ante uno de sus exequipos donde también dejó mucha huella, no pueden fallar ante el conjunto vizcaíno, séptimo a tres puntos y que de ganar se quedaría con la sexta plaza y enviaría a los hispalenses a una séptima y la dificultad de jugar de nuevo tres previas de Liga Europa.

El Sevilla, pese al empate en el Metropolitano, sumó su tercer partido sin ganar y querrá compensar a su afición por su último encuentro en casa, saldado con una abultada derrota por 0-3 ante el Leganés. Sin los sancionados Roque Mesa y Éver Banega, el equipo andaluz necesitará la mejor versión de Wissam Ben Yedder, que lleva tres jornadas sin marcar.

Por su parte, el Athletic Club espera confirmar su remontada con Garitano con un premio mayúsculo como la sexta plaza, después de haber coqueteado con el descenso en la primera vuelta. El equipo rojiblanco está siendo más regular que su rival, pero lejos de San Mamés no se muestra tan poderoso.

La victoria le daría la sexta plaza y el empate le asegura la séptima al menos, pero la derrota le puede dejar fuera en beneficio del Espanyol y la Real Sociedad, que se ven las caras en el RCDE Stadium en un partido que promete ser atractivo y sin especulaciones porque a ambos sólo les vale la victoria en casa de buenas noticias en el Pizjuán. Los dos llegan en un buen momento, con los de Rubi sin perder desde marzo y con Borja Iglesias 'enchufado', y los de Imanol Alguacil tras tres victorias seguidas.

BALAÍDOS NO QUIERE SUSTOS.

Finalmente, para las 20.45 horas quedan, además del intrascendente Huesca-Leganés, con el colista buscando despedirse con victoria, los dos partidos que deben decidir el tercer y último equipo descendido a LaLiga 1/2/3, plaza que parece casi garantizada para el Girona.

El conjunto de Eusebio Sacristán perdió casi todas sus opciones de salvación tras perder el pasado fin de semana en Montilivi ante el Levante (1-2) y se quedó abocado a una carambola que entraría seguramente en los anales de la historia.

En primer lugar, debe ganar en Mendizorrotza al Alavés y hacer por el mayor número de goles y esperar que al mismo tiempo, el Celta, que tiene a tres puntos, pierda en Balaídos ante el descendido Rayo Vallecano, también por el máximo numero de tantos que puedan enjugar los siete de diferencia que tiene en el 'average'.

Las dos cosas parecen complicadas para un Girona que necesitará una gran noche de Cristhian Stuani para cumplir con su parte, aunque el equipo de Fran Escribá, que tiene el aval de Iago Aspas, ha ganado sus cuatro partidos en casa y se mide a un rival con serios problemas atrás, sobre todo a domicilio, donde no gana desde el pasado 28 de enero.

