El Valencia sigue mutando con Aguirre y el Villarreal no acierta contra el Elche

Valencia CF - Athletic Club - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Valencia CF empató sin goles este sábado contra el Athletic Club en la novena jornada de LaLiga EA Sports celebrada en Mestalla, otra mejorada actuación bajo las órdenes de Javier Aguirre, mientras que el Villarreal no pudo en casa (0-0) con el Elche.

El equipo 'che', que ya dejó buena imagen en el 2-2 contra el Racing en el estreno del técnico mexicano, mostró orden y energía para plantar cara a un Athletic también necesitado de puntos. Los vascos fueron mejores en el primer tiempo, con más posesión aunque sin saber utilizarla del todo, y la ocasión de Iñaki Williams.

El Valencia mantuvo la calma y, bajo la dirección de Javi Guerra, fue buscando algo más en el segundo tiempo. La buena ocasión de Arnaut Danjuma al poco de la reanudación ayudó a los locales, y también a la afición, a conectar más con el encuentro. La entrada de David Otorbi dio profundidad a un Valencia que se vació.

Un punto que no saca a los de Aguirre del descenso, aunque la mutación sigue hacia un equipo mejor, que de momento no pierde con el mexicano. Mientras, el Athletic se queda en mitad de tabla, pero con dos partidos pendientes, mirando a un calendario donde le vendrá todo junto, después de cuatro semanas sin competir por el parón de selecciones y el duelo que no se pudo jugar en Vallecas.

En sesión de tarde en La Cerámica, el Villarreal, en esa parte central de la clasificación con nueve puntos, perdonó al Elche y al final estuvo cerca de pagarlo. El 'Submarino', con el subidón de su triunfo en Champions ante el Nápoles entre semana, salió con todo en un derbi que tiñó de amarillo con buenas ocasiones.

Matías Dituro se encargó de mantener al equipo ilicitano, afortunado también en los centímetros que evitaron los goles de Gonzalo Moleiro. El asedio del Villarreal se mantuvo en la reanudación, pero la falta de pegada empezó a condenar a los locales, mientras el Elche asomaba con Thomas Lemar.

Los Martín Anselmi silenciaron incluso La Cerámica cuando García Verdura señaló un penalti sobre Roy Revivo, pero el aviso del VAR le hizo cambiar de opinión. El susto le duró a los locales, pese a la entrada de Gerard Moreno, y el Elche se metió en campo contrario sin encontrar eso sí una opción buena de llevarse los tres puntos para salir de la zona de descenso.