Valencia-Villarreal y Racing-Espanyol viven duelos para aplacar dudas, y el Rayo recibe al Elche en medio de la tensión

Archivo - Sergi Cardona y Javi Guerra durante el Valencia CF-Villarreal CF de LaLiga EA Sports 25-26 - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF intentará salir de otro dubitativo momento en su visita a Mestalla donde le espera un Valencia CF que sigue en problemas y con unas dudas que también rodean tanto al Racing de Santander como al RCD Espanyol, que se cruzan en El Sardinero, mientras que el Rayo Vallecano recibe al Elche CF con la tensión existente entre la grada y el palco de Vallecas y la amenaza de una nueva suspensión, en partidos correspondientes a la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 que se disputan este sábado.

El sábado se abre a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas con el duelo entre el Rayo Vallecano, decimocuarto clasificado con nueve puntos y un partido menos, y el Elche CF, decimoctavo con siete, pero que parece ir dando síntomas de mejoría, y marcado por lo sucedido hace dos semanas en el feudo franjirrojo.

Ante el Athletic Club, el pasado 10 de octubre, el equipo vallecano vio como el choque se suspendía antes del cuarto de hora por el lanzamiento de pequeñas pelotas y aviones de papel, y en su vuelta a Vallecas, cuyo fondo donde se suelen colocar los 'Bukaneros' cerrado por sanción, existe, según las informaciones, una amenaza de una acción similar y otra nueva suspensión.

El vestuario del Rayo Vallecano intenta aislarse de esta situación tensa entre la afición y el presidente Raúl Martín Presa y tratar de hacerse fuerte una vez más ante su público frente al que todavía no ha perdido, eso sí en sus tres encuentros disputados en el Ontime Butarque.

El equipo vallecano viene de tres partidos sin perder, aunque sólo con cinco puntos sumados y necesita los tres para alejarse de abajo, mismo objetivo de su rival, un Elche CF que parece estar mejorando tras un flojo inicio, pero que cierra los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion.

El conjunto alicantino también afronta el duelo tras no perder en las tres últimas jornadas y con cinco puntos acumulados, tres de ellos en su única victoria hasta el momento, a domicilio ante el RCD Espanyol y dando muestras de cierta mejora defensiva con sólo un gol encajado en esta racha.

El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, tiene la duda del lateral Andrei Ratiu y podría repetir el mismo once que en su empate del pasado lunes en Getafe, mientras que el del Elche CF, Martín Anselmi, tiene la baja por lesión de Marc Aguado, titular en el 0-0 ante el Villarreal CF y cuyo hueco podría ser para Javi Morcillo, central en el derbi.

VALENCIA Y VILLARREAL MIDEN SUS DUDAS

Por otro lado, en el Estadio de Mestalla (18.30) se verán las caras en un derbi regional el necesitado Valencia CF, penúltimo de la tabla con tan sólo seis puntos, y un Villarreal CF que continúa sin ser regular y que necesita los puntos para acercarse hacia los puestos altos.

De momento, la llegada del mexicano Javier Aguirre al banquillo del conjunto valencianista no se ha traducido en victorias. Dos empates, a domicilio ante el Racing de Santander (2-2) y en casa ante el Athletic Club (0-0) que evidencian que atrás el 'Vasco' trata de dar más solidez a un equipo que todavía sigue con problemas arriba.

El equipo 'che' debe ganar para aspirar a salir de la zona peligrosa al término de la jornada y lo tiene que hacer por primera vez ante su afición a la que sólo ha brindado dos empates en cinco partidos y unos preocupantes dos solitarios goles anotados.

Enfrente, un Villarreal CF que tampoco está teniendo un inicio muy positivo, con baches de resultados que están impidiendo que la idea de Íñigo Pérez termine de coger fuerza y regularidad, y que tiene al 'Submarino Amarillo' a diez puntos de la 'zona Champions'.

El equipo castellonense ha ganado sólo uno de sus últimos cuatro partidos, en la Liga de Campeones ante el Nápoles, la pasada jornada se dejó dos puntos en La Cerámica ante el Elche CF que volvieron a frenar su ascenso y el pasado martes no sacó partido a un valioso 0-2 en Anfield para caer 4-3 ante el Liverpool FC inglés. El año pasado se impuso 0-2, su única victoria en sus últimas siete visitas a Mestalla.

Aguirre podría variar su once respecto a la anterior jornada con la entrada en los costados ofensivos de Luis Rioja y el joven David Otorbi, mientras que Pérez tiene las bajas de Carlos Romero y Nicolás Pépé, y la duda de Nathan Saliba para un once donde, tras el partido ante los 'Reds', podría haber novedades y la presencia de dos delanteros.

EL RACING DEFIENDE SU INVICTO COMO LOCAL ANTE EL ESPANYOL

Finalmente, en Los Campos de Sport de El Sardinero (16.15) se verán las caras otros dos equipos que están llenos de dudas en este momento por una mala racha de resultados como el Real Racing Club y el RCD Espanyol, empatados a ocho puntos en la decimoséptima y decimosexta posición respectivamente.

El conjunto cántabro y el catalán llevan una dinámica calcada en cuanto a los resultados ya que ambos acumulan cuatro partidos sin ganar, tres de ellos con derrota y el restante con un empate, la cual tratarán de romper en el feudo racinguista, donde los locales están fuertes en su regreso a Primera.

Así, el Racing intentará hacer valer su mejor rendimiento en El Sardinero, donde se mantiene invicto de momento en cuatro partidos y donde ha sumado sus ocho puntos, con dos victorias y dos empates, aunque tiene el debe de mejorar a nivel defensivo tras encajar 13 goles y no tener todavía ni una portería a cero. Por ello, José Alberto podría meter en su once algún cambio atrás en busca de más solidez.

Por su parte, el Espanyol sólo ha ganado en una de sus cuatro salidas, en El Sadar de Pamplona. Los 'pericos' vuelven a visitar al Racing en Primera División 15 años después de ganar 0-1, aunque no hay que remontarse tan lejos, a febrero de 2024, para ver su último duelo, en Segunda y con victoria local por 2-0. Manolo González no tiene novedades y podría repetir la defensa de cinco que dispuso en la derrota en casa en el último momento ante el Atlético de Madrid de la pasada jornada.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 10 DE LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Elche CF. Sesma Espinosa (C.Riojano) 14.00.

Racing Club - RCD Espanyol. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Valencia CF - Villarreal CF. Quintero González (C.Andaluz) 18.30.

Atco de Madrid - RC Deportivo. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.