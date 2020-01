Valverde, sobre su continuidad: "Hemos perdido y se hablará de eso, yo me dedico a lo mío"

Publicado 09/01/2020 22:57:02 CET

"No hemos estado bien y nos han hecho daño", comenta el entrenador culé después de perder contra el Atlético de Madrid en semifinales

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, restó importancia a la derrota de su equipo en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid (2-3), e igualmente a las dudas que puedan surgir respecto a su continuidad en el banquillo, si bien admitió que sus pupilos habían acusado los malos momentos durante el choque.

"Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol y que hay inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Ahora hemos perdido y supongo que se hablará de esto, pero yo me dedico a lo mío", respondió Valverde este sábado en rueda de prensa.

Sin analizar la incertidumbre que haya sobre su futuro, argumentó que la derrota llegó en los minutos finales pero tras dominar el encuentro. "Ha sido un partido que hemos dominado, quizá en los primeros minutos nos ha costado más pero luego hemos dominado completamente, nos hemos repuesto al gol que ha hecho el Atlético nada más sacar. Al final, en un par de jugadas el Atlético le ha dado la vuelta", lamentó.

"El empate a dos nos ha venido en una situación en que no estábamos en el juego, en un saque de banda rápido y teníamos la defensa abierta. En el centro del campo teníamos superioridad, queríamos llevar el balón adelante y nos han sorprendido en esa jugada", comentó sobre la jugada previa al 2-2, obra de Morata desde el punto de penalti.

En general, Valverde cree que perdieron por esos detalles al final del choque. "Han sido un par de situaciones, teníamos el partido controlado y que nos hayan anulado dos goles les ha mantenido en el partido a ellos. Ellos han tenido un gran acierto, son un gran equipo y no te puedes descuidar", aseguró.

"Nos estábamos jugando una final, y no se trata de generar sino de acertar y que no te acierten a ti, y ha habido momentos en que no hemos estado bien y nos han atacado por dentro y nos han hecho daño cuando parecía que el juego iba a nuestro favor", lamentó en este sentido.

"Un partido con un final sorprendente, ha ido como ha ido. Hemos tenido el control en buena parte del partido y se nos ha escapado al final. Nuestro partido ha sido bueno en líneas generales, pero estamos aquí para ganar títulos y no lo hemos conseguido. Esa es la realidad", concluyó.