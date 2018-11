Valverde: "La Cultural iba muy fuerte desde el primer minuto"

Publicado 31/10/2018 23:55:30 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este miércoles que los jugadores de la Cultural Leonesa "iban muy fuerte desde el primer minuto", lo cual que ha provocado incomodidad a los culés hasta vencer por un escaso 0-1 en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Era un partido complicado, difícil porque ellos iban muy fuerte desde el primer minuto. Nos costaba tener cierta continuidad en el juego, de ahí que en el último tramo nos resultara difícil tener claridad para terminar jugadas y que fuéramos aún 0-0", dijo Valverde tras el partido ante los micrófonos de Barça TV.

"He visto a la Cultural muy fuerte y muy agresiva. Cada uno cumple su papel en estos partidos, la Cultural juega en cierta medida con el entusiasmo... y también con la permisividad del árbitro, sobre todo en los primeros 15 minutos", destacó el técnico blaugrana en la posterior rueda de prensa.

Además, Valverde dijo que había decidido "jugar con tres en defensa" para "dar descanso a Lenglet" y así "no meter a Aleñá de inicio", por "no meter a cuatro del filial". "Siempre es un examen constante para todos. Los he visto bien, hoy tenían una responsabilidad importante, se notaba que había intensidad en el campo y los he visto bien", reiteró sobre los canteranos.

"El equipo ha tenido una actitud como siempre, la de intentar ganar. Quizá en los últimos metros no hemos estado afortunados, si bien ellos llevaban la presión muy arriba y estábamos demasiado cerrados. Es una eliminatoria que es siempre complicada, sobre todo en este partido; yo creo que le pasa a todos los equipos de Primera", analizó Valverde.

"Hemos tenido demasiadas pérdidas sin presión, que al final te limitan tu ataque. En el último tramo, nos apelotonábamos todos en la corona del área; alguien tenía que romper y no terminábamos de hacerlo. De los peores partidos del año; no este partido en sí, no el de esta noche, sino el primero de esta eliminatoria", señaló finalmente.