Valverde, Güler, Camavinga y un rompecabezas para Mourinho en el Clásico

El técnico portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid CF, ante el Villarreal CF en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doble pivote y la banda derecha son las grandes incógnitas del once que presentará el Real Madrid de José Mourinho en el Spotify Camp Nou para disputar el Clásico ante el FC Barcelona, dos demarcaciones condicionadas por la posición del turco Arda Güler y el uruguayo Fede Valverde, que podría repetir de lateral, mientras Eduardo Camavinga puede ser la carta del técnico luso.

Mourinho vuelve al feudo blaugrana como entrenador visitante más de 13 años después, en la que será su visita número 14 al FC Barcelona en la que será su 14º encuentro ante el Barcelona a domicilio. Y su objetivo será elaborar un once titular para competir, tratar de vencer el Clásico y recortar la distancia de 6 puntos que les separan del líder.

Entre las dudas no aparece Thibaut Courtois en la portería. El belga, convirtiendo en rutinario lo extraordinario, está siendo uno de los puntales del Real Madrid en el inicio de temporada, con un total de 45 paradas entre Liga (29) y Champions (16); el noveno portero de todo el campeonato doméstico con mejor porcentaje de paradas (3,22%).

En defensa, Ibrahima Konaté, que descansó ante el RB Leipzig, y Dean Huijsen parecen fijos en el eje, con la opción de Antonio Rüdiger por el español, y Marc Cucurella, en el carril izquierdo. La única incógnita, que se empezó a despejar el miércoles en Champions, es si Fede Valverde actuará también de lateral derecho en el Camp Nou. Contra los alemanes, el uruguayo estuvo de notable alto en defensa, con un 4/4 en entradas, 5 intercepciones y 5 recuperaciones, y esto no mermó su protagonismo con balón, con 116 acciones, el doble que de media en Liga (57,7).

Sin embargo, una de las opciones sería adelantar a Valverde por banda derecha y alinear a Denzel Dumfries, de perfil más físico, como lateral, aunque el neerlandés no ha jugado ni un minuto en los dos últimos partidos, coincidiendo con el regreso del uruguayo a esta demarcación. Si esto no se produce y Mourinho apuesta por dar continuidad al charrúa en la línea defensiva, se abre un abanico de posibilidades para la banda diestra.

El técnico luso ha recurrido a Arda Güler, Brahim Díaz o Bernardo Silva para el flanco derecho y deberá salir de ahí el elegido. El turco ha sido lo más habitual en las últimas semanas, pero el Real Madrid ha generado mejor fútbol cuando sido parte del doble pivote, aunque esta función también la puede desarrollar el portugués, que también estuvo bien ante el Leipzig.

Sin olvidar a Endrick. El brasileño fue el MVP de la remontada merengue en el Olímpico ante la AS Roma en Champions saliendo desde el banquillo y Mourinho lo premió con la titularidad ante el Sevilla FC días después, aunque verle en el once en Barcelona es la opción más remota.

Pasando a la sala de máquinas, la única pieza que parece clara es la de Aurélien Tchouaméni. El francés descansó en Champions y es el ancla de la medular merengue, pero la gran duda es quien será su acompañante, si Valverde parte del lateral derecho.

Güler es la opción que favorece un planteamiento que apueste por el balón, también a nivel contragolpe, aprovechando la movilidad del turco y su buen pie para lanzar a Yan Diomande y Kylian Mbappé. Además, el otomano tiene esa capacidad para atraer rivales y mucha facilidad para asociarse por dentro con compañeros como Jude Bellingham.

Aunque en las últimas horas suena con fuerza la carta de Camavinga, sobre todo, si Güler se va a la derecha. El francés compartió medular ante el Leipzig con Bernardo Silva, con el que compite ahora por el once, y Mourinho lo elegiría para explotar cualidades como la potencia y la conducción con balón, entendiendo que estaría protegido siempre por su compatriota Tchouaméni.

Y es que, ya sea Camavinga o Bernardo Silva, Mourinho podría juntar en el once a jugadores como Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham y el elegido entre galo y luso para intentar competir el centro del campo al Barça. La posición del inglés, que vuelve al escenario en el que deslumbró con un doblete que le dio el triunfo a los suyos en su primer curso como madridista, será clave, como ese pegamento entre el ataque y una medular poblada.

También provocado por la sanción de Vinícius Júnior, que deja vía libre a Yan Diomande por la izquierda. El costamarfileño ha tirado la puerta abajo y parece haber adelantado al '7' en la carrera por el extremo izquierdo. Y viene de marcar un golazo y dar una asistencia ante el Leipzig, partiendo desde el banquillo. Además, tiene un perfil más solidario y trabajador sin balón para ayudar a Cucurella en defensa ante Lamine Yamal y lograr más equilibrio en el equipo.

Finalmente, el referente ofensivo será Kylian Mbappé, autor de seis tantos defendiendo la camiseta madridista en seis partidos ante el FC Barcelona. El francés se ha entonado a tiempo y parece haber dejado atrás la polémica con su lesión y su recuperación en el último parón internacional.