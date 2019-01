Valverde: "La idea no es pelearnos con Boateng sino que juegue y marque"

Publicado 22/01/2019 18:19:54 CET

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este martes sobre el nuevo jugador blaugrana, Kevin-Prince Boateng, que la idea no es "pelearse" con él sino que esté contento, que "juegue y marque" para ayudar en su rol a sus compañeros.

"Confiamos en la presunción de inocencia de la gente. Es un jugador que nuestra idea no es pelearnos con él sino que nos ayude, que juegue y meta goles con nosotros", aseguró Valverde en rueda de prensa.

Alejándose del pasado -algo conflictivo- del jugador, con problemas en algunos de sus exequipos, prefiere ver la parte buena del delantero, que llega cedido por el Sassuolo, pero con opción de compra al final de temporada.

"Conoce a lo que viene, y de momento estamos encantados y no tenemos por qué pensar lo contrario. En Las Palmas hizo un gran año, hay muchas cosas a su favor", aseguró Valverde.

Precisamente porque es un jugador que "conoce el oficio" cree que es el relevo ideal a la marcha de Munir El Haddadi a Sevilla. "Aún habiendo hecho una carrera no en posición de '9' lo está haciendo ahora y a gran nivel, conoce LaLiga, ha estado aquí y sabe el rol que viene a desempeñar", comentó.

"Es diferente, si estuviera Munir no estaría Boateng pero él decidió salir. Era una opción. Esperemos que nos ayude, sabe que viene a ayudar y el rol que debe cumplir. Es un jugador fuerte. Queremos que igual que Munir nos ha ayudado, Boateng haga lo mismo. Veremos el rendimiento que nos da", añadió.

Además, el técnico se implicó en su llegada. "A lo largo de la negociación, de la búsqueda de un jugador, siempre hay alternativas que se van moviendo, por una u otra cuestión. Se amolda a lo que buscamos, está en activo, puede jugar ya. He estado informado desde el primer momento", desveló.

"Como le demos mucha aclimatación se nos termina la temporada. De momento estamos esperando a ver si tiene el transfer, luego veremos", comentó sobre la posibilidad de que pueda debutar este miércoles ante el Sevilla, lo que parece complicado si no se soluciona el papeleo a tiempo.

"Una de las razones por las que está aquí es que estaba activo y en temporada. La idea es que participe en los partidos que nos pueda ayudar, no que esté en el campo base y luego en el uno, el dos o el tres... Hay que llegar hasta arriba", añadió sobre ese periodo de adaptación.

Por otro lado, comentó que no habrá más fichajes si no hay salidas antes. "No creo que haya ya ninguna entrada, aunque lo digo con la boca pequeña. La posibilidad de que salga Denis está ahí, no sé qué ocurrirá al final", manifestó.