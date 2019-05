Valverde: "Lo más doloroso es que nos ha vuelto a ocurrir"

Publicado 07/05/2019 23:56:22 CET

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras la derrota en Anfield (4-0) y ser eliminados por el Liverpool FC en las semifinales de la Liga de Campeones que "lo más doloroso" ha sido que se repitiera la dolorosa eliminación tras una remontada de un rival, tras ganar 3-0 en la ida, como el año pasado ante la Roma en cuartos tras ganar 4-1 en el Camp Nou y caer por ese mismo 3-0 en el Olímpico.

"Lo más doloroso es que ya nos ocurrió el año pasado y nos ha vuelto a ocurrir. Pero han sido partidos diferentes. Ellos han tenido un comienzo arrollador, hemos encajado el primer gol pronto. Después nos hemos rehecho bien y hemos tenido ocasiones para poder marcar, cuando pasábamos del medio del campo llegábamos con peligro", comentó en rueda de prensa.

Pero no lograron marcar, y el Liverpool sí, hasta en cuatro ocasiones, para meterse en la final. "No hemos conseguido marcar, cuando sabíamos que un gol nos daba seguramente el pase. Tampoco en el segundo tiempo. Ellos en un arreón nos han hecho dos goles y lo hemos notado. Han jugado fuerte, bien, les tenemos que felicitar por la eliminatoria que han hecho. Es doloroso, es el segundo año que nos remontan una situación así, estábamos concentrados para ello y hemos vuelto a caer", lamentó.

"Lo sentimos mucho. Todo lo que hacen los futbolistas es para contentar a su público, que esté orgulloso. Todo el mundo espera ganar siempre, nosotros hemos ganado mucho pero cuando nos ha tocado perder nos ha tocado sufrir mucho. Este es el primer partido que perdemos en 'Champions' y estamos fuera, es lo que es", se sinceró.

Valverde, lejos de hacer autocrítica, comentó que con su once y su manera de jugar intentaban evitar riesgos, y salió mal. "Cada vez que cambiábamos el juego les entrábamos bien. Pero si el contrario te hace una presión alta y te quita el balón cerca de tu área y convierte gol, hace que se vayan animando, si no lo castigas. No hemos acertado, ellos en base a la gente descolgada nos hacían peligro", argumentó.

"Han jugado fuerte, desde el punto de vista anímico, te vas alimentando de las sensaciones que tienes. El segundo y tercer goles les han venido seguidos, les han dado impulso. Nos ha venido ese cuarto gol increíble que nos ha sacado de la eliminatoria. No sé realmente lo que ha ocurrido, cuando he mirado el balón estaba entrando. Supongo que han sacado rápido y no nos ha dado tiempo a colocarnos. Ha sido una jugada sorprendente que no he visto", comentó sobre el cuarto gol.

"Si nos ponemos a mirar los goles encajados, hemos tenido problemas. Pero si vimos los del otro día al Liverpool, serán errores de algún tipo de ellos. Nos habrán sorprendido, supongo que no estábamos mirando y han estado listos y nos han hecho gol, ¿qué puedo decir?", reiteró sobre ese córner en el que Alexander-Arnold sacó rápido, tras amagar con no hacerlo, y pilló a la defensa blaugrana mirando hacia otro lado, mientras que Origi recibió solo para marcar a placer.

"Cuando tienes un batacazo de este calibre, ahora tenemos que pasar unos días horribles como toda nuestra gente, porque es así. Tenemos que pasar esa penitencia y volver con el tiempo que nos queda porque nos queda un título de Copa. Tenemos que intentar cerrar la temporada con otro título, pero estamos tocados", comentó pensando en el tramo final de la temporada y la Copa del Rey.