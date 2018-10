Valverde: "No creo que haya fatiga"

Publicado 23/02/2018 17:52:58 CET

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha negado que su equipo tenga "fatiga" y que ello sea el motivo de los últimos empates contra Chelsea, Getafe o Espanyol, si bien ha reconocido que los partidos que vienen en LaLiga Santander son "ya más definitivos" y que no pueden dejar escapar más puntos, empezando por ganar este sábado al Girona en el Camp Nou.

"No creo que haya fatiga en el equipo. Los partidos ahora ya son más definitivos. Los puntos del Girona ya cuentan un poco más porque después de estos partidos, en una semana nos quedarán once partidos para acabar LaLiga. Es un derbi y hay que sacarlo", aseguró en rueda de prensa.

Respecto a esta semana con tres partidos ligueros, contra Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid, ve indispensable no perder puntos antes de medirse a los 'colchoneros', inmediatos perseguidores. "No nos fijamos en el Atlético porque queremos llegar con esta distancia como mínimo, significaría que hemos ganado los dos anteriores. Así que nos centramos en el derbi", apuntó.

El extremeño no se fía para nada de un Girona al que ve como el equipo revelación de la campaña y al que ve mejor que nunca. "Por éxito y por lo que han conseguido, una campaña increíble en su estreno en Primera y siendo quizá el equipo revelación, están cerca de los puestos de Europa", destacó del equipo catalán.

Además, volvió a asemejar al Girona con el Chelsea, en este caso por el estilo de juego con tres centrales. "Es una referencia, aunque son equipos diferentes pero que vienen marcados por jugar de una forma muy especial. Hay una cosa que me llama la atención viendo los vídeos, que hay muchos equipos que adaptan su juego para jugar contra Chelsea o Girona. Tienes que adaptarte", reconoció.

Valverde cree, en este sentido, que su rival saldrá a por el partido porque "no se esconde y no se mete tan atrás como otros equipos". "No lo hace porque luego sí te hace daño, con jugadores que van bien al contraataque. Para los centros al área tienen a Stuani y a un Portu en un gran momento de forma. Desde luego vienen a dar la sorpresa y sin nada que perder", avisó.

"El partido tiene su miga por el rival, por la forma en la que viene el Girona que seguramente es la mejor de la temporada. Tenemos tres partidos seguidos y es posible que haya algún cambio, pensados para conseguir la victoria", afirmó el técnico azulgrana sobre las posibles rotaciones. Y es que por ejemplo Gerard Piqué está tocado y no se entrenó el jueves.

Por otro lado, preguntado por si Sergi Roberto debería ir al Mundial, dejó claro que no le cambiaría por nadie. "No me gusta meterme en la labor de otros entrenadores porque no me gusta que se metan en la mía. Pero si me preguntas a qué nivel está Sergi Roberto o si lo cambiaría por otro lateral te diría que no, para nosotros es el mejor", comentó.