Valverde: "No es definitivo pero hemos dado un paso"

Publicado 04/03/2018 19:22:31 CET

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha celebrado el triunfo conseguido sobre el Atlético de Madrid en el Camp Nou (1-0) y el ponerse 8 puntos por encima de los rojiblancos, su inmediato perseguidor en LaLiga Santander, aunque no ve "definitivo" este resultado de cara al título pese a ser un paso adelante.

"Era un partido muy importante. Era la posibilidad de que el segundo estuviera a 8 puntos o a 2 y los puntos tienen una importancia fundamental. No es definitivo porque queda mucho por jugarse pero hemos dado un paso. Veremos lo que nos depara el futuro porque ya sabemos lo que es esto", comentó en rueda de prensa.

Valverde aseguró estar contento por cómo compitió su equipo. "Había dicho antes que tenía garantía de que íbamos a competir bien y ha sido así. Se ha seguido el guión previsto, nos resultaba difícil llegar y atravesar sus líneas pero poco a poco íbamos avanzando, sabíamos que el paso de los minutos iba en nuestra contra y hemos tenido alguna indecisión cuando han apretado", reconoció.

"Pero la verdad es que no ha habido ocasiones claras de ellos pero sí estás intranquilo porque tienen grandes delanteros que en cualquier ocasión te hacen gol. Hemos sufrido pero hemos podido superar al Atlético", matizó al respecto.

Con Diego Costa, Griezmann o Gameiro, el centro del campo con grandes tiradores, a Valverde le pasó por la cabeza el empate 'colchonero'. "Piensas que en cualquier ocasión puede llegar el momento. Y teníamos que defender las acciones a balón parado, a ellos no les hace falta mucho para ganar. Te hacen dos contraataques y gol, estás intranquilo por eso", se sinceró.

El único en marcar, no obstante, fue Leo Messi de falta directa para darle una importante victoria al Barça. Un gol clave de un jugador inigualable. "No hay otro igual en el mundo. No sé qué hubiera pasado pero tampoco me lo quiero imaginar, porque está con nosotros", comentó en respuesta a Simeone, que comentó que si el '10' vistiera de rojiblanco el resultado podría haber sido el contrario.

Preguntado por la importancia de Ivan Rakitic, soberbio esta tarde, aseguró que tiene mucha en sus planes. "No solo por hoy sino porque equilibra el equipo, es una balanza que está ahí. A veces le podemos poner más en el costado o en el centro con Sergio. Tiene todo, tiene gol y constancia y trabajo, va bien en ataque y para nosotros es importante tenerlo", aseguró.

"Sin Iniesta ganar poco, perder mucho. Porque perdemos a Andrés, que es insustituible. Tiene unas características que le hacen único en el mundo", comentó sobre la lesión del capitán en el bíceps femoral de la pierna derecha, que podría apartarle un tiempo del equipo.

Por otro lado, al término de la comparecencia, quiso enviar un abrazo a la familia del capitán de la Fiorentina e internacional italiano Davide Astori, fallecido este domingo. "Queremos mandarle un abrazo desde el cuerpo técnico y los jugadores. Aquí tenemos la experiencia de Jarque o Puerta y es algo que no queremos ver, pero que sucede. Queremos mandar un abrazo a su familia y a todo el público italiano", concluyó.