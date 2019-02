Publicado 28/02/2019 0:07:41 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró "satisfecho" con el pase a la final de la Copa del Rey, la sexta consecutiva para los culés, y destacó la efectividad de sus jugadores ante un Real Madrid que dispuso de las ocasiones más "claras" en la vuelta disputada este miércoles en el Santiago Bernabéu.

"En el segundo tiempo hemos tenido un nivel de acierto alto, en el primero no hemos estado bien. Ellos nos han castigado con alguna contra, sobre todo cuando nosotros teníamos la posesión. Nuestro ritmo de juego no fue excesivamente alto y por eso no hemos llegado a zonas claras más veces", repasó Valverde.

"Las ocasiones claras han sido de ellos. Hemos tenido pegada y hemos salido más determinados hacia el juego porque el 0-0 no nos servía de nada. También es cierto que esto es una cuestión de desgaste y en la segunda parte no fue todo tan claro", añadió el 'Txingurri' ante los medios.

En este sentido, el técnico culé siempre confió en que el partido "se fuese desgastando". "Al final es verdad que siempre intentamos tener el control del juego y eso hace que a veces se ralentice. En esas ocasiones necesitamos meter una marcha más. El fútbol es como es. Hace unos partidos tiramos 25 veces y no la metimos y hoy con menos disparos hemos metido tres", dijo.

"Los partidos los analizo individualmente y estamos contentos porque hemos pasado a la final, pero tenemos que mejorar algunas cosas. Y claro que nos motivamos (al jugar contra el Real Madrid). Sabemos lo que suponen ellos para nosotros y nosotros para ellos. Son partidos muy importantes", añadió.

Además, Valverde admitió que deben estar "contentos" por esa efectividad. "Desde luego que es una eliminatoria estrella y el que pasa siempre sale reforzado, pero todavía no hemos ganado la final. Hay que jugarla. El que gana no siempre está por encima del que pierde, pero para mí es un absurdo esta comparación", dijo al ser preguntado si había ganado la partida a Solari.

Por otro lado, Valverde destacó los goles de Luis Suárez, que "siempre aparece" y mantiene "datos históricos" desde que llegó al Barça, la habilidad de Ousmane Dembélé, que "va muy bien al espacio" y la aportación de Messi aunque no haya marcado. "Nuestro objetivo, al igual que el Madrid y los equipos grandes, es ganarlo todo", indicó.

"Nuestra gente lo pide, la historia también lo pide. Las cosas han cambiado mucho, ya se habla del triplete y de momento vamos a disfrutar este momento y ya veremos lo que ocurre en los próximos meses", finalizó Valverde.