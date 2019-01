Valverde: "Si aceptáramos todos lo que dice el árbitro no haría falta el VAR"

Publicado 21/01/2019 0:12:28 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, felicitó a su equipo por sacar la victoria (3-1) con una buena actuación "en líneas generales" ante el CD Leganés, en medio de una nueva polémica con el VAR, sistema que siempre va a dejar "margen para que cada uno barra para su terreno o para la equivocación".

"La he visto en el campo, me ha parecido gol, claro qué voy a decir. Aquí cada uno lo ve desde su punto de vista. Si el árbitro ha dado gol será gol. Opiniones va a haber siempre para todos los gustos, con el VAR no se acaba la polémica, si no qué sería del fútbol", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico del Barça se refirió así al gol de Luis Suárez en el 2-1, donde los 'pepineros' reclamaron falta en el contacto al meta visitante Iván Cuéllar. "Nunca va a ser perfecto, es imposible una línea perfecta de dos jugadores. Siempre va a haber una discusión", afirmó.

"Los errores más gruesos se van eliminando pero siempre queda margen para que cada uno barra para su terreno o para la equivocación. La cuestión es aceptar siempre las cosas, si aceptáramos todos lo que dice el árbitro no haría falta el VAR, pero hay una gran presión y esto no se va a acabar nunca", dijo.

Valverde vio un buen partido de los suyos, aunque tuvo que tirar de Messi en la última media hora. "Hemos estado bien en líneas generales. El partido se nos ha atascado porque nos han hecho el gol en la primera llegada que han tenido. Ahí tenía que variar un poco la idea inicial. Aleñá estaba haciendo un buen partido pero pensé que lo mejor era meter a Leo por dentro por los pocos espacios que había y mantener a Demebélé y Coutinho", comentó.

Por otro lado, el técnico azulgrana se refirió a la lesión de Dembélé, un esguince que confía no sea mucho. "Ha sido un pequeño esguince, vamos a ver el tiempo. Espero que no sea demasiado", al tiempo que defendió la actuación de un Coutinho discreto. "Está participando, siempre quiere el balón, lo que queremos es que se atreva a hacer cosas", finalizó.