Van de Beek: "Estaba todo cerrado con el Real Madrid, pero por alguna razón no se materializó"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El flamante jugador del Manchester United, el neerlandés Donny van de Beek, desveló este jueves que la temporada pasada lo tenía "todo cerrado" para fichar por el Real Madrid, "pero por alguna razón" no se pudo concretar a última hora.

"Los clubes tenían un acuerdo cerrado y al final no se hizo, por alguna razón no se materializó. El Real Madrid se echó atrás porque hubo jugadores que al final se quedaron en el equipo", explicó el ex del Ajax en declaraciones al periódico 'De Telegraaf'.

Un día antes, el representante de Van de Beek, Sjaak Swart, afirmó que el conjunto blanco estuvo muy cerca de cerrar su traspaso el pasado mes de marzo, pero la pandemia por coronavirus detuvo cualquier movimiento. El centrocampista holandés ha terminado fichando por el Manchester United.

"Ahora estoy listo para dar el siguiente paso en mi carrera y desempeñarme al más alto nivel y no hay un club más alto que el Manchester United", indicó Van de Beek tras convertirse en nuevo jugador del United. El club inglés ha pagado 40 millones por hacerse con sus servicios.