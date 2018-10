Van Bommel: "Creo que un 4-0 es quizá demasiado abultado"

Publicado 18/09/2018 21:39:40 CET

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, ha señalado que el 4-0 encajado por su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es un resultado "quizá demasiado abultado" para lo que ha visto de sus jugadores sobre el césped.

"Hemos podido mantener nuestra táctica pero no hemos sido capaces de marcar. Pero creo que un 4-0 es quizá un resultado demasiado abultado", manifestó en rueda de prensa.

Pese a este resultado, reiteró que no daba "por contado" una derrota. "Aquí se puede perder y somos un equipo joven en desarrollo, que no puede sacar adelante un partido de estas características. El Barça está más avanzado que nosotros en ciertos aspectos", matizó.

Van Bommel cree que hasta el 1-0 de Leo Messi, de falta directa a la media hora de juego, su equipo estaba jugando bien y bien asentado tácticamente en el Camp Nou.

"Estábamos siendo disciplinados, pero Leo tiene la capacidad de meterla en la escuadra pero hasta el gol todo iba bien. No creo que fuera falta, pero tendríamos que haber cortado la jugada antes", lamentó en este sentido.

Con 'hat-trick' de Messi, el técnico se reafirma sobre quién es el mejor jugador del momento. "Leo es todavía el mejor del mundo aunque no gane el premio 'The Best'. No nomino, pero tengo mi opinión y para mí es el mejor del mundo por el talento natural que tiene", explicó.