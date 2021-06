Vicky Losada: “Ha llegado el momento de irme del Barça"

Vicky Losada of FC Barcelona celebrates the victory with her teammates after the spanish women cup, Copa de la Reina, Final football match played between FC Barcelona and Levante UD at Butarque stadium on May 30, 2021 in Leganes, Madrid, Spain.

La capitana está en negociaciones con "varios clubes" una vez confirmado que no seguirá de blaugrana

A disgusto con la falta de confianza de un Lluís Cortés renovado, quiere ser "importante" en otro club que aspire a la 'Champions'

La jugadora del Barça Femení Vicky Losada considera que este verano ha llegado el momento idóneo, tras conquistar la anhelada Liga de Campeones fememina como blaugrana y levantar el trofeo como capitana, de irse de un Barça en el que ha pasado un "año muy malo" por no tener la confianza del entrenador, un Lluís Cortés que ha renovado, y por ello está hablando con "varios clubes".

En una entrevista a Europa Press, Vicky Losada asegura que ha llegado el momento de mirar por su bien y por el de su fútbol y, dado que no ha podido jugar partidos importantes por esa falta de confianza de Cortés en ella, está ya en negociaciones con varios clubes que aspiren a ganar la 'Champions' esta próxima temporada.

"En diciembre no intenté salir, pero sí expresé al club que no estaba a gusto y que no me sentía muy valorada en el equipo, por el entrenador. Pero Lluís, conmigo, nunca ha venido a hablar de ello. Tengo que mirar por mi bien y ha llegado el momento de irme del Barça, con el corazón blaugrana para siempre, pero pensando en mí. Estoy a muy buen nivel y no puedo seguir en el Barça así", reconoció.

Pese a los rumores que la sitúan en el Manchester City femenino, que fue rival del Barça en esta última 'Champions', el entorno de la jugadora confirma a Europa Press que en estos momentos están negociando, una vez que el Barça ya sabe que la internacional española no seguirá, con "varios clubes" de Inglaterra, Francia y España que han llamado a la puerta de la de Terrassa.

"Volví hace un año tras lesión y ahora me noto a muy buen nivel. Tengo 30 años pero me noto en mi mejor momento por la combinación de experiencia y lo que he podido vivir, y es cierto que se me ha dado un rol que ahora que ha pasado la 'Champions', quiero expresar que no estoy contenta con él", se sinceró.

A disgusto con la falta de confianza del renovado Lluís Cortés en ella, no quiere seguir otro año alejada de los partidos clave. "No he jugado partidos importantes, al final con el míster, y es una realidad que no hay que esconderla, no siento su confianza. Y lo ha demostrado en hechos. Quiero seguir siendo parte importante de cualquier proyecto, estar en un equipo grande y seguir compitiendo", aseguró.

"La Liga francesa, la inglesa, o la española son ligas que tienen equipos muy competitivos, y quiero seguir jugando la 'Champions'. Estoy a muy buen nivel, los entrenadores eligen sus cartas y, por desgracia y porque siempre he dicho que me hubiera encantado retirarme en el Barça, también tengo dignidad y trabajo cada día y quiero estar en un sitio donde confíen en mí", expresó Losada, que tiene claro, desde hace meses, que ha llegado el momento de salir del club blaugrana.

Entre otras cosas, porque si no tiene esa confianza del técnico y no juega habitualmente, podría no estar en la lista de Jorge Vilda para el Europeo de 2022. "Quiero estar donde juegue, confíen en mí y saquen mi mejor rendimiento. Quiero volver a la selección, hay un Europeo, y voy a hacer lo posible para que esto pase", argumentó.

"Por una vez en la vida debo pensar un poco en mí y no tanto en el club o en mi sentimiento. Este año, al ganar la 'Champions' con el Barça, me facilita más tomar esa decisión a nivel emocional. Creo que tengo que pensar en mí y tomar la mejor decisión para mi fútbol", reiteró la catalana.

Y es que para ella, que ha pasado varias etapas en el Barça y ha vivido el cambio desde lo que era prácticamente un equipo amateur al de ahora, profesional y ganador de la 'Champions', era "un sueño" conquistar el cetro europeo con la camiseta culé. "He vivido un proyecto donde ese era el objetivo. Y lo hemos logrado. Pero he pasado un año muy malo, he estado peleando mucho y sin tener la confianza del entrenador", reiteró, confirmando que ha cerrado un ciclo de la mejor manera.

Pero con puntos negativos, como el no ser titular clave. "Eso es muy difícil. Creo que tengo talento como para disputar partidos importantes, no tengo 40 años pero sí llevo mucho tiempo y creo que la gente me trata como si fuera mayor, pero acabo de cumplir los 30 y sigo con la misma ambición, quiero ser jugadora importante donde esté y con Lluís Cortés no lo tengo, y él ha renovado", certificó sobre los motivos de su salida, y el hecho de que esté en esas negociaciones con varios clubes que sí apostarían por ella.

Por otro lado, cree que su rutina personal de trabajo y de alimentación le permitirán seguir en este buen momento futbolístico. "Desde que tuve las lesiones, busqué una solución, ayuda para mejorar esas soluciones y por eso estoy siguiendo una dieta 'plant-based' (90 por ciento basada en vegetales) que me está ayudando mucho, sobre todo en el tema inflamatorio y para recuperar", aseguró una de las embajadoras de 'American Pistachio'.