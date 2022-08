Vilda: "Me sorprenden las declaraciones de Nerea, cree que debería estar por encima de compañeras"

LAS ROZAS (MADRID), 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, confesó este viernes estar sorprendido por las recientes declaraciones de la centrocampista de la Real Sociedad Nerea Eizagirre sobre sus decisiones para confeccionar la lista para la Eurocopa de Inglaterra, sobre todo porque piense que "debería estar por encima" de otras compañeras.

"Me sorprenden sus declaraciones. A Nerea le tengo un especial cariño, coincidimos con ella por primera vez en 2018 en el Europeo Sub-19 y fue parte muy responsable del título. A partir de ahí ha tenido nuestra confianza plena y ha venido a casi todas las concentraciones", expresó Vilda en rueda de prensa tras dar la convocatoria para los partidos ante Hungría y Ucrania en los que la realista no está.

La centrocampista vasca apuntó en una entrevista a 'Radio Marca' que "cada seleccionador tiene sus jugadoras" y que el técnico madrileño había llevado a Inglaterra a algunas que "apenas" habían jugado durante todo el año.

"Me sorprende que diga que hay compañeras que han jugado menos y no haya estado, entiendo que por la frustración y por las ganas. Ella tiene una demarcación de extremo izquierdo donde tenemos a Mariona (Caldentey) y Athenea (Del Castillo), y este año está jugando de interior derecha estuvo Aitana (Bomatí), Irene (Guerrero) y Tere (Abelleira), y eso significa que piensa que debería estar por encima. Ese es su criterio y el nuestro ha sido otro. Ella sabe por qué no ha venido y lo que tiene que hacer para venir el resto del cuerpo técnico le ha pasado la información", sentenció.