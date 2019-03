El Villarreal se desahoga en Europa

Actualizado 07/03/2019 20:59:45 CET

Los de Javi Calleja, muy cerca de cuartos tras vencer al Zenit a domicilio

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal dio un paso de gigante para clasificarse a los cuartos de final de la Liga Europa tras asaltar al Zenit de San Petersburgo en su estadio (1-3) en un partido muy completo de los castellonenses, que alivian en el 'Viejo Continente' su delicada situación en Liga.

El equipo de Javi Calleja se encontró cómodo desde los primeros minutos. Ni el largo viaje, ni la distracción liguera impidieron al Villarreal tomar el mando a las primeras de cambio. Apenas habían trascurrido ocho minutos y Morlanes dio un aviso desde el borde del área.

El Zenit despertó con balones directos, uno de ellos, a la espalda de la zaga amarilla, terminó en pies de Azmoun, que falló el mano a mano frente a Andrés Fernández en una oportunidad clarísima. El error de los rusos fue la antesala del gol de los españoles. El perdón de los locales tuvo castigo en un cabezazo de Iborra.

El ex del Levante metió la testa en el corazón del área haciendo -más bueno todavía- un centro exquisito de Chukwueze prolongado por Álvaro. Sin embargo, el 0-1 no le salió gratis a un Villarreal que vio cómo, sólo dos minutos después, encajaba el tanto del empate. Azmoun giró el tobillo derecho en una indecisión y el árbitro decidió no pitar fuera de juego.

El empate descolocó por instantes al Villarreal, pero el buen criterio de Fornals en la zona ancha -luego fue sustituido por Cazorla- ayudó a que el marcador fuese dándole la mano con el paso de los minutos. Un centro suyo excelente acabó en la cabeza de Gerard Moreno, que no dudó y marcó por el palo más alejado (1-2).

Para colmo del Zenit, antes de afrontar el tramo final del partido, llegó el gol de Morlanes, que sentenció definitivamente al conjunto de Serguéi Semak. El disparo del joven futbolista maño tocó en un rival y despistó a Lunev. Los de casa buscaron recortar distancias en el cuarto de hora final, pero no hubo manera de batir a Andrés Fernández.

La victoria alivia a un Villarreal que ya está muy cerca de cuartos de final, pero que no quiere perder de vista su complicada situación en Liga. Este domingo visita al Levante con la intención de abandonar los puestos de descenso a Segunda División. Una semana después lo hará frente al Rayo con la vuelta de este encuentro como distracción.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZENIT SAN PETERSBURGO, 1 - VILLARREAL, 3 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ZENIT SAN PETERSBURGO: Lunev, Kuzyaev, Rakitskyi, Ivanovic, Smolnikov, Driussi, Barrios, Ozdoev (Zabolotny, min.88), Mak (Shatov, min.72), Azmoun (Hernani, min.75) y Dzyuba.

VILLARREAL: Andrés Fernández, Miguelón, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Funes Mori, Morlanes (Cáseres, min.72), Iborra, Chukwueze, Fornals (Cazorla, min.78) y Gerard Moreno (Bacca, min.85).

--GOLES:

0 - 1, min.33, Iborra.

1 - 1, min.35, Azmoun.

1 - 2, min.64, Gerard Moreno.

1 - 3, min.71, Morlanes.

--ÁRBITRO: Gianluca Rocchi (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Jaume Costa (min.14) y Miguelón (min.69) en el Villarreal; y a Barrios (min.37) y Smolnikov (min.76) en el Zenit.

--ESTADIO: Gazprom Arena.