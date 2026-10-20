El Villarreal se descompone en Anfield

Alexis Mac Allister celebra uno de sus goles en el Liverpool-Villarreal - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal ha caído este martes ante el Liverpool (4-3) en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los castellonenses desperdiciaron el 0-2 conseguido antes de la primera media hora y reaccionaron demasiado tarde frente a los de Andoni Iraola, que mantienen el pleno de triunfos.

Iraola-Iñigo

En Anfield, los de Iñigo Pérez protagonizaron 35 minutos muy buenos, con goles de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, en una primera parte que se les hizo larga. En los últimos diez, tiraron por la borda su ventaja frente a un rival que no perdonó y que elevó su renta en la segunda mitad. El tanto en el 87 de Tani Oluwaseyi no bastó para evitar la derrota, segunda del conjunto 'groguet' en la competición continental.

Nada más arrancar el partido, Virgil van Dijk estuvo a punto de complicar las cosas a los 'reds' al sacar mal un balón que cayó a los pies de Georges Mikautadze, que tardó demasiado en rematar desde la frontal y vio cómo Jérémy Jacquet frustraba la ocasión. Tres minutos después, los mismos futbolistas protagonizaban el primer gol del choque.

Como en la anterior jugada, Renato Veiga puso un balón largo y el central neerlandés, al intentar despejar, cabeceó atrás para la llegada del georgiano, único punta este martes y que no perdonó con un remate cruzado al palo largo (min.4). Los castellonenses celebraban el primer gol de su historia en Anfield.

A pesar de todo, los de Andoni Iraola avanzaban con facilidad, con Rio Ngumoha como el hombre más activo, aunque no terminaban de inquietar a Péter Gulácsi. El cuadro de Iñigo Pérez, en cambio, cedía terreno, pero multiplicaba las ayudas a Sergi Cardona para evitar sustos con el extrmo inglés.

Antes de la media hora, era precisamente el lateral izquierdo del 'Submarino Amarillo' el que asestaba un nuevo golpe al conjunto 'red'; en una elaborada jugada de equipo, Saliba puso un pase al hueco que Cardona, habilitado por Kostas Tsimikas, supo aprovechar para batir por bajo a Alisson (min.29).

Sin embargo, Anfield no claudicó y el Liverpool reaccionó antes del descanso con diez minutos que echaron por tierra los excelentes primeros 35 del equipo 'groguet'. Lewis Koumas avisó con un chut que se marchó lamiendo el palo, y en el córner posterior, colgado por Tsimikas, Alexis Mac Allister remató de cabeza al palo largo para recortar distancias (min.36).

Ya en el tiempo extra, terminó por caer el entramado castellonense. Ngumoha puso un centro al corazón del área y la pasividad de Cardona, que no vio a su espalda la llegada de Ronald Araujo, permitió que un testarazo del central uruguayo neutralizase la ventaja visitante y estableciese el 2-2 (min.45+2). Todo volvía a comenzar.

Iraola metió más madera en la reanudación con la entrada de Florian Wirtz, mientras que Iñigo retiraba a Saliba y Moleiro para dar entrada a Tani Oluwaseyi y Juan Foyth, una doble apuesta que contribuyó definitivamente a que los castellonenses se echasen atrás y a que el cuadro local se hiciese con el control absoluto.

Gulácsi tuvo que aparecer nada más reanudarse el choque para sacar la manopla ante un disparo de Cody Gakpo, que solo unos minutos más tarde probó de nuevo fortuna con un remate que acabó en las manos del portero húngaro. Koumas estuvo a centímetros de cazar de cabeza un centro de Tsimokas, poco antes de que Mac Allister sumase su doblete.

De nuevo, la jugada partió por la banda de Ngomoha, que rompió a Cardona y puso el pase de la muerte para la llegada del argentino, que remató de primeras para remontar (min.65). Sin tiempo casi para asimilarlo, otra pérdida de balón del Villarreal provocó la contra del cuadro 'red', con Gakpo asistiendo a Wirtz para poner el 4-2 con un chut por bajo (min.69).

Un golpe que despertó a los de Iñigo Pérez, que rozaron el tercero con un remate al palo del recién ingresado Ayoze Pérez y que, a pocos minutos del final, consiguieron reducir la diferencia después de que el canario, con un centro desde línea de fondo, pusiese la pelota para que Oluwaseyi la rematase en el segundo palo al fondo de las mallas (min.87). La reacción, sin embargo, no fue suficiente.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LIVERPOOL, 4 - VILLARREAL, 3 (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

LIVERPOOL: Alisson; Araujo (Wirtz, min.46), Van Dijk, Jacquet (Joe Gomez, min.74), Tsimikas; Gravenberch, Nyoni (McConnell, min.81), Mac Allister; Gakpo, Koumas (Isak, min.66) y Ngumoha (Barcola, min.74).

VILLARREAL: Gulácsi; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Comesaña (Gerard Moreno, min.78), Gueye, Saliba (Oluwaseyi, min.46); Buchanan (Freeman, min.60), Mikautadze (Ayoze Pérez, min.60) y Moleiro (Foyth, min.54).

--GOLES.

0-1, min.4: Mikautadze.

0-2, min.29: Cardona.

1-2, min.36: Mac Allister.

2-2, min.45+2: Araujo.

3-2, min.65: Mac Allister.

4-2, min.69: Wirtz.

4-3, min.87: Oluwaseyi.

--ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). Amonestó a Moleiro (min.27) y a Mouriño (min.41) por parte del Villarreal.

--ESTADIO: Anfield.