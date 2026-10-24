El Villarreal enfría el efecto Aguirre y el Elche despega en Vallecas

Valencia CF - Villarreal CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal superó in extremis (1-2) al Valencia este sábado en la décima jornada de LaLiga EA Sports, con gol de Georges Mikautadze en el minuto 96, mientras que el Elche se impuso (0-3) en Vallecas y el Racing de Santander remontó (2-1) al Espanyol.

El 'Submarino' hundió el barco de un Javier Aguirre que encajó su primera derrota como técnico 'che'. El efecto del técnico mexicano se dejó notar de nuevo, aunque durante muchos minutos a merced del equipo amarillo, sin sufrir muchas ocasiones. La polémica también acompañó en Mestalla y la tensión de un derbi.

Ese dominio visitante dejó la ocasión de Tajon Buchanan en el primer tiempo, donde el drama local fue la lesión de David Otorbi, la última esperanza 'che' que estrenaba titularidad. Sin embargo, Dani Raba se reivindicó con una buena entrada y forzando el penalti que supuso el 1-0 de Pepelu. El Villarreal notó el golpe e incluso el inicio del segundo tiempo fue local.

César Tárrega marcó pero fue anulado por fuera de juego e Iñigo Pérez metió un triple cambio que se hizo notar: Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Georges Mikautadze. La presión amarilla empezó a agobiar al Valencia y, en una buena jugada por la banda con Cardona, Alex Freeman metió el 1-1. El partido se complicó para el Villarreal con una roja a Pape Gueye, pero una doble protesta de Harvey Elliott supuso otra expulsión y diez contra diez.

El empate ganó enteros para un largo descuento donde el Valencia se fue demasiado arriba, y lo pagó con una pérdida y la contra mortal del 'Submarino' que culminó Mikautadze. El Villarreal, necesitado de alegrías en su nuevo proyecto, se reencontró con la victoria para no descuidar más la zona noble y el Valencia, en descenso, encajó la primera derrota con Aguirre al tercer partido.

ELCHE Y RACING GANAN TRES PUNTOS DE ORO

La jornada de sábado fue de alivio por abajo para el Elche y el Racing. El conjunto ilicitano firmó la segunda victoria de la temporada dejando buena imagen aunque el botín se sacó desde el punto de penalti. Pese a un ambiente raro en Vallecas, con cierta tregua entre afición y directiva tras la suspensión del partido contra el Athletic, el Rayo saltó con intensidad y ocasiones.

Sergio Camello pudo adelantar a los locales pero el buen inicio no duró más de 15 minutos. Los de Martín Anselmi empezaron a conectar y la defensa madrileña cometió dos penaltis casi seguidos que convirtieron Federico Redondo y Fer Niño. Con 0-2, el Rayo tuvo su opción desde los once metros, la falló Pathé Ciss, pintando la sesión matinal totalmente esquiva para los locales.

El meta Emil Audero salvó de una goleada mayor y la reacción en el inicio del segundo tiempo no tuvo puntería, o encontró también a Dituro. El partido roto lo remató el Elche con Germán Valera, en un ida y vuelta que pudo hacer aún más daño a los de Beñat San José, pegados a la zona de descenso, mientras el conjunto ilicitano, que empieza a encontrar resultados, sale de abajo con diez puntos.

Además, en un duelo directo, el Racing (11) salió de la quema y metió al Espanyol (8) de un Manolo González que será otro poco cuestionado los próximos días, en un giro duro para los catalanes y eufórico en El Sardinero, todo en la segunda mitad. En la primera, lo más llamativo fue la polémica, con un penalti claro por mano de Pablo Ramón que no señaló Gil Manzano porque en el VAR vio una falta de Roberto Fernández, para tremendo enfado del Espanyol.

La tensión no hizo sino crecer y el Racing metió una marcha más en el segundo acto, gozando de sus mejores minutos y buenas ocasiones del propio Ramón e Iñigo Vicente. Sin embargo, en ese momento local fueron los visitantes los que hicieron el 0-1, de Edu Expósito. Con media hora por delante, el Racing mantuvo la calma, Jeanuël Belocian enseñó el camino con el 1-1 y Yassir Zabiri culminó la remontada con el impulso de la afición cántabra.