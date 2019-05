Virginia Torrecilla: "Con 13 años jugaba para disfrutar, jamás pensé en la selección o en Mundiales"

Publicado 08/05/2019 13:52:03 CET

"En la selección jugamos todas muy bien, leemos muy bien el fútbol y lo que queremos jugar"

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Virginia Torrecilla se muestra ilusionada con la posibilidad de volver a participar en un Mundial con la selección, el de Francia en el que las de Jorge Vilda debutarán dentro de un mes, un objetivo en el que no pensaba cuando era niña porque simplemente jugaba al fútbol "para disfrutar", y advierte también del crecimiento del combinado nacional

"No me fijaba en nadie porque mi objetivo no era ser la mejor ni jugar en el Barça, con 13 ó 14 años jugaba para disfrutar y porque me gustaba", reconoció Torrecilla a Europa Press durante la última concentración del equipo nacional.

"Jamás hubiera dado por hecho que iba a llegar a la selección, jugar Mundiales, ganar Ligas, Copas o jugar la 'Champions'. Si alguien me hubiese dicho que esto llegaría no me lo hubiera creído nunca", añadió la balear, uno de los talentos en el centro del campo de Jorge Vilda.

La centrocampista, de 24 años y que juega en el Montpellier francés, agradece volver a estas concentraciones porque "volver a casa siempre es bueno y se echa de menos vivir en España". "Siempre es especial volver", aseguró, "muy contenta" de su experiencia en el extranjera. "Mi nivel de vida allí está muy bien y con la compañeras me entiendo mucho, no puedo quejarme. Hablo mejor francés que español", bromeó.

Torrecilla decidió marcharse muy joven a Francia, pese a que jugaba en un club potente como el FC Barcelona y motivada por su consideración de que la Liga española "no era profesional". "Con 20 años lo mejor era salir fuera, dar un paso en mi carrera deportiva y personal. Hice bien, me costó irme tan joven, pero me fui adaptando y no me arrepiento en absoluto. Es algo de lo que he aprendido y me encuentro muy orgullosa", admite.

A poco de que Vilda dé a conocer las 23 elegidas, la de Cala Millor parece ser una de las fijas para el seleccionador. Ella y el resto de internacional van pensando poco a poco "cien por cien en el Mundial" y como todas ellas tiene "ganas" de estar en esa lista. De momento, volvió a contar para los amistosos ante Brasil, ante la que anotó el 2-1 de la victoria, e Inglaterra, partidos que "son los que te hacen crecer y avanzar".

"Estamos haciendo las cosas bien y tenemos el respeto de las jugadoras. Poco a poco se ve que estamos creciendo mucho, se escucha (hablar de España) y eso es muy bueno", subrayó sobre la mejoría competitiva de una selección que busca mejorar sus prestaciones de su histórico primer Mundial de hace cuatro años.

"Tenemos muchas ganas, siempre hay que mejorar lo que dejamos atrás", advirtió después de estar en la cita de Canadá donde el equipo no pasó la fase de grupos y sólo pudo empatar con Costa Rica. "El primero fue muy bonito, la clasificación fue histórica. Fue precioso, no puedo explicarlo con palabras. Siempre queremos mejorar y hacerlo mejor este año", recalcó.

En el caso de estar en Francia, donde España se medirá a Alemania, China y Sudáfrica, la balear buscará un hueco en un centro del campo, seguramente el punto clave del juego equipo y donde "hay competencia". "Pero eso te hace crecer, tienes que trabajar día a día para ganar un puesto entre las 23 y luego para estar en el once", expresó.

"Nuestro objetivo siempre es tener el balón y lo estamos superando día a día contra rivales duros como Estados Unidos, es nuestra filosofía", agregó Torrecilla, que se entiende "mucho" con las futbolistas del FC Barcelona. "Pero en la selección jugamos todas muy bien, leemos muy bien el fútbol y lo que queremos jugar, no podría decir solo una con la que me entiendo mejor", puntualizó, contenta de que haya jóvenes de las categorías inferiores "pisando fuerte" porque "eso te hace crecer" y necesitan "un equipo competitivo".

"MIS COMPAÑEROS EN FRANCIA FLIPABAN CON LO DEL METROPOLITANO"

Por otro lado, aunque no haya todavía gran tirón con la selección al contrario que con los clubes y que no reúnan tanta afluencia en los entrenamientos en Las Rozas, no cree que sea "desconocida" para la gente. "Ya tuvimos un récord de asistencia contra Estados Unidos. Esto irá avanzando más, poco a poco, y dando de que hablar", confió.

"Es una locura", aseveró sobre la asistencia en los estadios para ver partidos de la Liga Iberdrola, sobre todo el récord mundial en el Metropolitano para ver el Atlético-FC Barcelona con 60.739 espectadores. "En Francia venía de viaje, lo vimos y las chicas en Francia 'flipaban', decían que era imposible, incluso a los chicos en Francia les cuesta llenar estadios", celebró.

"Estamos haciendo las cosas bien y trabajando muy duro para que esto avance en todo el mundo. Es histórico, es muy bonito ver cómo crece el fútbol, nos lo estamos ganando a pulso", afirmó la centrocampista de 24 años, que también advirtió que en Francia está moviendo "muy bien" el tema del Mundial. "Se están volcando mucho. Cada dos-tres días hay juegos y ocio para que se vea y le están dando mucho bombo, será algo muy especial", deseó.

Finalmente, Virginia Torrecilla se remontó a sus primeros años cuando jugaba al fútbol en equipos mixtos y contra niños. "Me enseñó a ser más fuerte y a tener que hacerme fuerte psicológicamente por ser chica y que los chicos no lo aceptasen. Me ayudó mucho a querer superarme y a querer ser mejor que ellos, necesitaba el doble para superarles y lo conseguí, ahora estoy aquí gracias a ello", sentenció con una sonrisa.