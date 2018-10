Vives: "André Gomes está luchando porque quiere salir adelante"

Publicado 12/03/2018 21:13:38 CET

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha defendido este lunes al jugador André Gomes y ha señalado, respecto a una entrevista del centrocampista a la revista Panenka en la que aseguraba haber vivido un pequeño infierno en el club a su llegada y pasar vergüenza al salir a la calle por no poder ser él mismo en el campo, que estas palabras denotan sus ganas de mejorar.

"André Gomes ha demostrado que además de ser sincero es comprometido con el club. Si se manifiesta así es porque está luchando y quiere salir adelante. Desde el club siempre ayudamos y estamos a la disposición de los jugadores. Toda la comprensión para las palabras de André Gomes, apoyo y confianza", aseguró Vives en rueda de prensa.

El revuelo nace de las sinceras, honestas y abiertas declaraciones del jugador a Panenka, en las que comentó entre cosas que no estaba bien en el campo. "No estoy disfrutando de lo que puedo hacer. Mis amigos dicen claramente que voy con el freno de mano en el campo", comentaba el luso, que calificó de "pequeño infierno" lo que había vivido en Barcelona por, sobretodo, la presión que él mismo se pone encima al ver que no le salían bien las cosas.

"Son unas declaraciones absolutamente sinceras que nos hablan de una situación que ha ido viviendo y sobre la que se está actuando desde el club y él principalmente. Deseamos que todo el mundo le apoye porque está trabajando muchísimo, es lo mejor para su bien y para el bien de la institución", argumentó Vives en alusión a Gomes.

Explicó, además, que si a André Gomes se le ayuda desde el club a salir de esa situación expresada por él mismo no se debe a un caso de excepcionalidad, sino que lo hacen con todos los jugadores. "A André se le ayuda y trabaja con él como con el resto de jugadores y profesionales de este club. Cada uno necesita asistencia en un momento dado, se trabaja con él pero no como una excepción", apuntó.

"Nunca diremos a la gente lo que tiene o no que hacer porque el público es soberano y los socios del Barça son los propietarios de este club. Si hemos defendido la libertad de expresión cómo vamos a coartar la opinión de nuestros socios, sería una incoherencia y contradicción", comentó al ser preguntado por los pitos al jugador en el Camp Nou y sobre cómo pueden afectar al portugués.

Eso sí, pidió, como Ernesto Valverde, que se anime al equipo y a sus jugadores. "Nosotros pedimos a la afición que apoye a los jugadores comprometidos cuando trabajan y quieren aportar su calidad y mejor espíritu al trabajo del equipo. Nosotros no le podemos pedir a nuestra gente que no se exprese con libertad", expresó.

Por otro lado negó que Neymar haya pedido al FC Barcelona que vuelve a ficharle. "No nos consta oficialmente que Neymar quiera volver. Estuvo aquí 4 temporadas, fue un jugador brillante y le condecoramos, cuando se fue le deseamos suerte. Pero no tenemos ninguna constancia de que haya expresado ese deseo de volver", reiteró el portavoz blaugrana.