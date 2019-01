Vives: "Había un plazo que estaba absolutamente agotado, no hay caso"

Publicado 18/01/2019 18:15:56 CET

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, ha celebrado este viernes que la jueza única del Comité de Competición, Carmen Pérez, haya desestimado la denuncia del Levante UD por una posible alineación indebida del Barça en la ida de los cuartos de Copa, y recuerda que el plazo de la denuncia estaba "absolutamente agotado".

"La jueza no ha entrado en el fondo de la cuestión. Hay un plazo que claramente ya ha pasado y no entra en el fondo de la cuestión, se ciñe a la ley y es muy clara; hay un plazo a cumplir que estaba absolutamente agotado. No hay caso por cuanto ha prescrito la acción que podía hacer el Levante", explicó Vives a los medios.

En este sentido, en cuanto a si preguntarían a la RFEF si en caso de repetirse la situación podría jugar el jugador o no, esgrimió: "No tenemos que preguntar si tenemos razón o no, creemos que la tenemos y que Chumi podía jugar ese partido perfectamente".

"Miramos el caso, mantenemos que podía jugar. Pero no discutimos el fondo de la cuestión, porque había un defecto de forma claro como era la prescripción. El Levante defiende sus intereses y lo respetamos, pero no estamos de acuerdo con lo que plantean porque hemos actuado de acuerdo con la normativo y con 'fair play'", aseguró.

"Los plazos son indisponibles, una norma jurídica que nos da seguridad a todos en un estado de derecho y creemos que este lo es, y tiene el valor que tiene para todos. Un plazo es indisponible y es una cuestión indiscutible", concluyó el portavoz blaugrana.