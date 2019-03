La Vuelta a La Rioja se suspende de forma indefinida por falta de "viabilidad económica"

Publicado 06/03/2019 10:41:32 CET

El Club Ciclista Logroñés ha decidido suspender de forma indefinida la Vuelta a La Rioja después de que para este año tampoco haya podido encontrar la "viabilidad económica necesaria" para celebrar una prueba que estaba prevista para el próximo 7 de abril.

"Desde el Club Ciclista Logroñés lamentamos informar de la suspensión 'sine die' de la Vuelta Ciclista a La Rioja. Los esfuerzos para celebrar en 2019 una prueba que ya nos vimos obligados a anular en 2018 no han fructificado. Así, la carrera profesional masculina de categoría UCI 1.1 prevista para el 7 de abril no tendrá lugar. Del mismo modo, desde el club no solicitaremos la inscripción de la prueba en el calendario UCI de cara a la temporada 2020", informó el club en un comunicado emitido este miércoles.

En ese mismo mensaje, se transmitía que las razones principales han sido no haber encontrado la "viabilidad económica necesaria" para la celebración de la carrera, con el presupuesto "sin cubrir", así como el "agotamiento y desasosiego" que se percibía dentro del club.

"Con ese estado de ánimo, organizar una carrera profesional de calidad, con los elevados estándares que nos caracterizan, no era factible. Suspender la celebración de la prueba era la opción más honesta y responsable", agregó el equipo organizador de esta carrera que se ha realizado en 57 ocasiones.

"Desde el Club Ciclista Logroñés iniciamos una nueva etapa de reflexión y trabajo para que la historia de la Vuelta Ciclista a La Rioja se reanude en un futuro próximo", aseguró la entidad en el comunicado.

La Vuelta Ciclista a La Rioja es una iniciativa puesta en pie por el Club Ciclista Logroñés, decano del deporte riojano, en 1957. Concebida como una prueba por etapas, vio triunfar a ciclistas históricos como Luis Ocaña (1969), Marino Lejarreta (1982), Eduardo Chozas (1983), Laurent Jalabert (1993), José María Jiménez (1994 y 1997), Miguel Indurain (1995) o Abraham Olano (1998).

Desde que la crisis económica en 2009 convirtiera el formato de la prueba a un solo día, la carrera se transformó en una de las clásicas por excelencia del calendario español, conquistada por reputados nombres como los de Michael Matthews (2014 y 2016), Caleb Ewan (2015) o Imanol Erviti (2011).

"La larga y rica trayectoria de la Vuelta Ciclista a La Rioja ha tenido multitud de responsables a quienes queremos agradecer con estas líneas su implicación, su trabajo y su apoyo. También nos gustaría pedir disculpas al mundo del ciclismo, tanto a profesionales como a aficionados, por faltar a nuestra cita un año más", concluyó el club ciclista.