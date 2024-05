Xavi: "El balón parado nos ha dado tres puntos de oro"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que el balón parado les ha dado "tres puntos de oro" este lunes ante el Valencia (4-2), afirmando que los errores que les costaron los dos goles visitantes fueron por "falta de concentración", además de señalar que les ha faltado "calma y paciencia" en muchos momentos del encuentro.

"Les dije que jugasen tranquilos y concentrados. Esos errores son de falta de concentración; nos han pasado durante gran parte de la temporada estos errores puntuales que marcan mucho la diferencia. Hoy hemos remontado un partido que hasta la jugada del 1-1 lo teníamos dominado, bien jugado. Esos errores nos hicieron ir a remolque", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó sus decisiones tras la remontada 'che'. "He cambiado un poco el dibujo, poniendo un pivote y tres mediaspuntas para atacar mejor, con un hombre más. Hemos estado bien en el juego, pero nos ha faltado calma y paciencia cuando estábamos ya en ataque posicional", señaló, afirmando que los dos errores de Ter Stegen y Araujo se arreglan "marcando tres goles después". "En muchos partidos nos ha pasado factura, pero hoy no. Hemos remontado, hemos hecho un buen partido, a balón parado cosas positivas, pero tenemos que mejorar todos para competir mejor la temporada que viene", dijo.

El preparador catalán también se mostró contento por el rendimiento del equipo a balón parado. "Lo extraño era que no marcásemos más goles. 'Gündo' las pone muy bien, también Rapha, incluso Lamine o Pedri, Frenkie... Tenemos tiradores extraordinarios. Lo extraño era que no aprovechásemos más esas situaciones de pelota parada. Hoy las hemos aprovechado, nos han dado tres puntos de oro. Cada vez cobran más importancia este tipo de situaciones en el fútbol moderno. No hemos estado del todo bien en el ataque posiciones, sí en el juego, y el balón parado nos ha dado tres puntos", afirmó.

En otro orden de cosas, alabó el trabajo del polaco Robert Lewandowski, que anotó un 'hat-trick' este lunes. "Estoy contento por Robert, porque hace un trabajo extraordinario. Es el goleador del equipo, un futbolista espectacular, un ejemplo dentro del vestuario por cómo trabaja y cómo entrena, y por eso mete el 'hat-trick' hoy, porque tiene ganas, tiene carácter y tiene coraje. Estoy contentísimo por él", indicó.

Sobre Fermín López, autor del primer tanto culé, aseguró que les da "da dinamismo" y destacó que "entiende muy bien cómo atacar los espacios". "Hoy hemos generado mucho por el lado derecho en el dos contra uno a la espalda del lateral. Es un golazo. Nos da muchísimo, difícilmente pierde balón. Es un chico que nos da mucho, a mí, personalmente, me encanta y por eso le hemos dado la oportunidad esta temporada. Estoy contentísimo, es un jugador de presente y de futuro", manifestó.

Por otra parte, Xavi habló del penalti cometido por Ronald Araujo. "Son futbolistas que son todavía muy jóvenes, son aprendizajes constantes. Lo que nos ha pasado esta temporada nos tiene que servir para aprender de cara al futuro. Todos debemos competir mejor para ganar estos duelos. Cuando está el partido a un nivel alto, son detalles que hay que controlar. Ronald también nos ha salvado muchísimas veces en muchas ocasiones", subrayó.

También explicó por qué los jugadores fueron a abrazar a Marc-André Ter Stegen tras su error en el primer gol valencianista. "Marc es una persona muy querida dentro del vestuario. Son una familia, se llevan bien, hay muy buen ambiente, todo el mundo quiere sumar. Veo una predisposición extraordinaria, y por eso ese detalle con Marc. Él siempre ayuda a los demás, así que, cuando lo necesita, el compañero está ahí", expuso.

Por último, aseguró que la acción de Pedri salvando el 2-3 "es la prueba de que está bien". "Justo había salido, llevaba pocos minutos, y tiene que hacer un esfuerzo tremendo, en un esprint corriendo hacia atrás. Salva al equipo, es la prueba definitiva de que está bien", finalizó.