Xavi: "Cubarsí y Lamine Yamal pueden marcar una época en el fútbol mundial"

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se muestra convencido de que los azulgranas Pau Cubarsí y Lamine Yamal pueden "marcar una época en el fútbol mundial", y ha asegurado que ganar este sábado a la UD Las Palmas en el Estadi Olímpic Lluís Companys es "vital para meter un poco más de presión al Real Madrid" por LaLiga.

"El Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol, y la selección española es una selección grande. Lamine y Pau deben tener el reto de mantenerse muchos años en el fútbol de élite, tienen todas las capacidades para hacerlo. Llegar hemos llegado muchos, pero lo difícil es mantenerse. Tienen todo par ello: la mentalidad, la capacidad y las condiciones futbolísticas. Estamos ante dos futbolistas que pueden marcar una época en el club y en el fútbol mundial", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, se mostró feliz de la ovación que rindió el público del Santiago Bernabéu a Lamine Yamal durante su cambio en el España-Brasil. "Veo a Lamine muy tranquilo. Está digiriendo muy bien todo lo que le está pasando pese a la cortísima edad que tiene. Es una persona madura, muy responsable, es muy consciente de su situación. Tiene mucha humildad, está demostrando que es un jugador diferente y que puede marcar una época en el fútbol a nivel mundial", subrayó.

Sobre el resto de futbolistas, aseguró que están todos "bien" y que solo el danés Andreas Christensen está "tocado", asegurando que el golpe en la rodilla del portero alemán Marc-André Ter Stegen fue solo "un susto". Además, reconoció que lo más probable es que juegue Ilkay Gündogan a pesar de los minutos acumulados. "Su temporada es excelente, ahí están los números. También hay cosas innumerables como la pausa, la calma, el tempo... Es un futbolista diferencial y básico para el equipo. Mañana no es el día ideal para dar descanso, y más cuando tenemos 10 días para preparar el siguiente. Lo más probable es que participe", desveló.

El técnico catalán también destacó el trabajo del delantero polaco Robert Lewandowski. "Robert es un líder natural. Nos ha ayudado muchísimo desde el primer día que llegó, trabaja con muchísima humildad. Es un futbolista bestial y creo que está en un buen momento de forma. Hoy le comenté que el del Metropolitano fue uno de sus mejores partidos con el Barça. Es vital para nuestros intereses", afirmó.

"GANAR ES VITAL PARA METER PRESIÓN AL REAL MADRID"

Sobre Las Palmas, Xavi explicó que es un rival que juega muy bien al fútbol". "No tiran la pelota, quieren jugar siempre, tienen mucha personalidad. Pimienta trabaja muy bien, tiene un estilo muy parecido al que tenemos en Can Barça. Son futbolistas bien dotados, será un rival difícil. Tenemos que conseguir ser protagonistas con la pelota. Ellos vendrán aquí con poco que perder y mucho que demostrar", manifestó.

"Hemos llegado hasta aquí con dos títulos en juego. En los últimos partidos competimos de manera excelente y ojalá podamos continuar con esta dinámica positiva. Es un partido en casa, necesitamos a la afición, y es muy trascendente para continuar peleando por LaLiga", añadió el preparador azulgrana.

Respecto a si le preocupa la distancia que hay entre el partido de mañana y el de París ante el PSG, fue claro. "Me preocupa el hecho de que vuelvan del parón y tengan que ponerse otra vez en 'modo club'. Me preocupa más eso que el partido el Paris Saint-Germain. Ganar mañana es vital para meter un poco más de presión al Real Madrid", afirmó.

En otro orden de cosas, reiteró que su idea es abandonar el club en cuanto termine la temporada. "Ya les dije que estamos muy agradecidos, a Deco y al presi. Hay confianza, una relación de amistad. No varía nada; pienso en lo mejor para el club, pero estaré agradecido siempre", expresó.

Por último, Xavi confirmó que ha denunciado a los periodistas Manuel Jabois y Javier Miguel por atentar contra su honor. "No me había pasado nunca. Yo entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. Lo que no voy a tolerar es la mentira y la invención de cosas. Es momento de decir que basta, porque son mentiras muy grandes. Ya está bien", finalizó.