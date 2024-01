Xavi: "Hemos tenido que remar otra vez, pero lo hemos merecido"

Sobre Cancelo: "Es la rodilla pero no parece grave"



MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró "contento" con el partido de su equipo a pesar de tener que esperar al minuto 93 para celebrar la victoria sobre la UD Las Palmas, donde tuvieron "otra vez que remar" pero merecieron el 1-2.

"No cambia nada. Todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador. Estaba más difícil si nos poníamos a 10 puntos. Siempre son las suposiciones de manera negativa. Se ha ganado", dijo en rueda de prensa tras cerrar la primera vuelta en Gran Canaria a siete puntos del liderato.

El Barça se vio por debajo en el marcador en el primer tiempo y terminó ganando con un penalti que vio "claro" sobre Ilkay Gündogan en el descuento. "Hemos encajado gol en un desajuste. Otra vez hemos tenido que remar además contra un equipo que cuando se había puesto por delante no le había remontado nadie", afirmó.

"También tiene mérito. Tenía fe, les he dicho en el descanso que íbamos a ganar 1-3. Si hacíamos bien no caer en fuera de juego, el momento del pase, no hacía falta hablar más. Era un tema de tener más madurez en el juego y calidad en el último pase", añadió.

Xavi apuntó además que la actitud no fue la del día contra el Almería en la última jornada, a pesar de un primer tiempo igualmente discreto. "Hemos estado mucho mejor que el día del Almería. Hoy en la segunda parte lo ha entendido el equipo y hemos ido a por el partido. Lo hemos merecido", apuntó.

"Hoy el ritmo y la intensidad, la actitud, han sido buenas, en la primera parte nos ha faltado juego, el último pase. Las Palmas ha sido valiente y nosotros hemos estado bien. Hemos tenido posesión, ocasiones, me voy contento", añadió.

Por último, el técnico azulgrana tranquilizó con respecto a una posible lesión de Joao Cancelo, quien tuvo que dejar el campo en los primeros minutos del partido. "En principio no parece grave, es la rodilla, pero hay que esperar a las pruebas", zanjó.