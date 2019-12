Xavi Hernández: "Catar es un país muy cómodo para vivir, muy acogedor y seguro"

Publicado 11/12/2019 18:48:44 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español y actual entrenador del Al Saad, Xavi Hernández, se mostró muy "agradecido" a Catar, país donde trabaja desde hace unos años, y aseguró que es un lugar "muy cómodo para vivir, muy acogedor y seguro".

"Mi familia es feliz en Catar, Nos dan todo. Es un país volcado ahora mismo con el Mundial de 2022. Catar quiere hacer un gran trabajo y creo que lo está haciendo muy bien", dijo Xavi en una entrevista a la FIFA, con motivo del Mundial de Clubes, donde el catalán acude como por primera vez como entrenador tras haberlo ganado como jugador culé.

Su primer rival será el Hienghène Sport de Nueva Caledonia y espera hacer historia también desde el banquillo. El de Tarrasa no esconde que sueña con alcanzar las semifinales y medirse al Liverpool. "Sería el premio gordo, porque eliminaríamos primero al campeón de Oceanía y luego al campeón de la Concacaf, que es Monterrey, y lo hemos analizado y es un equipo de mucho nivel", dijo.

"No seríamos favoritos ante ellos. Si llegáramos a la semifinal con el Liverpool, sería jugar contra uno de los tres mejores equipos del mundo. Llegar a ese partido es un objetivo, pero hay que ser honestos: lo tenemos francamente difícil", indicó Xavi Hernández, quien a sus 39 años reconoce seguir hablando con Pep Guardiola para recibir consejos.

"Me ayuda mucho en temas de gestión de grupo, me apoyo mucho en él", admitió. "Ahora controlo a un grupo de 40-50 personas, tienes que preparar el entrenamiento, pensar en qué rival tendrás, cómo vas a jugar, cómo vas a atacar y defender, la estrategia... Son muchas cosas, pero me gusta. Al final es fútbol y soy bastante enfermo, así que estoy disfrutando", aseveró.

En cuanto a su estilo de juego fue claro. "Sufro si mi equipo no tiene el balón. Ya me pasaba como jugador. Lo que quiero como entrenador es que mi equipo tenga el dominio en el juego, y entiendo que dominas cuando tienes el balón. Así me he criado tanto en el Barça como en la selección. El estilo para mí es innegociable", explicó.

"El estilo de Simeone no es el mío, pero mi admiración hacia él es inmensa por lo conseguido en el Atlético de Madrid. Él, Guardiola, Klopp... cada uno con su estilo, han dejado su sello. Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Luis Enrique... sus equipos han sido el reflejo de ellos como entrenadores", añadió en este sentido.