Xavi: "Necesitaba el Barça una victoria de este tipo"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, confesó la importancia de la victoria (4-2) sobre el Atlético de Madrid este domingo, un triunfo que "necesitaba" tanto el equipo como el club y la afición, negando cualquier tipo de "pique" ni "pulla" hacia Diego Pablo Simeone y su estilo de juego.

"Estoy muy contento. Hemos atacado muy bien, haciendo un partido completo. Buscaba superioridad en el centro del campo. Hemos estado muy bien. Con la expulsión de Dani Alves hemos estado solidarios y hemos defendido bien, sin que tuvieran ocasiones claras", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou.

El preparador azulgrana destacó la importancia de superar al vigente campeón de liga, llegando además a zona 'Champions'. "Necesitaba el Barça una victoria de este tipo, contra un equipo grande, que juega bien, y puede ser un punto de inflexión para el equipo", apuntó.

"Hay que ser humildes también, es una victoria y hay que seguir trabajando, no nos podemos frenar. Tenemos que mejorar muchas cosas y no relajarnos en defensa. El partido no se ha terminado en el minuto 60", añadió.

Xavi fue preguntado por las declaraciones de Simeone y su aparente pique de estilos. "Es antagonista a lo que el Barça busca. Él entiende el fútbol de otra manera. Dijo que no le gustaba lo que vio de entrenamientos nuestros, no es ningún pique ni pulla, él entiende el fútbol de otra manera, es lícito", apuntó.

"No teniendo el balón se siente cómodo, yo es lo contrario. Yo soy un novato al lado del Cholo, no congeniamos en lo que queremos en el terreno de juego, pero no es una crítica. Nos vendría muy bien hacer tres victorias seguidas para refrendar lo que estamos trabajando. La afición ha hecho un gran esfuerzo, el recibimiento ha sido espectacular", añadió.

El técnico culé destacó además el buen debut de Adama y Aubameyang. "Habíamos hablado que era un partido de intensidad, y les hemos igualado en eso también y creo que hemos sido mejores que ellos. Un gran debut de Adama, de Aubameyang también. El trabajo colectivo espectacular, y Adama es capaz de marcar la diferencia", terminó.