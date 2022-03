Xavi: "No sabremos qué hubiera pasado de llegar en junio"

"Laporta es un presidente que no tiene dos caras, y estoy encantado"

Sobre la visita del Galatasaray: "No podemos salir de esta buena dinámica"

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que hablar de cómo estaría el equipo si él hubiera llegado en junio y no en noviembre son "hipótesis", pero dejó claro que el equipo está "mejor" respecto a cuando lo cogió hace unos meses y que está "encantado" con un presidente Joan Laporta que le apoya totalmente.

"Laporta nos deja trabajar, hacemos un equipo fantástico, y no sabremos nunca qué hubiera pasado si yo hubiera llegado en junio. No lo sabremos, es una hipótesis. Pero muy agradecido al presidente por sus palabras y por una relación que siempre ha sido muy buena", celebró en rueda de prensa.

Unos elogios de Laporta que llegaron acompañados de esa especie de reproche por no haberlo fichado antes, y alargar una estancia de Ronald Koeman en el banquillo que no dio sus frutos y que propició el adiós a la Liga de Campeones.

"Koeman tenía un modelo diferente y hay hábitos que cuestan de cambiar, y no digo que sean mejores o peores, diferentes. Pero ves que el equipo ha mejorado muchísimo y todavía podemos crecer y mejorar mucho más. Estamos en buen momento pero no hemos hecho nada, los objetivos están sin conseguir, hay que seguir luchando y remando", manifestó el de Terrassa.

Ahora, de rebote en la Liga Europa, el Barça se enfrenta en octavos al Galatasaray. "Estamos con mucha ilusión porque estamos en una competición europea que nos genera ilusión. Quedamos con muy buenas sensaciones tras el partido del Nápoles. Estamos en una dinámica muy buena y nos tiene que costar salir de ella si trabajamos como lo hacemos", apeló Xavi.

"Con esta dinámica no podemos salir de ella, tenemos que ir al ataque, crear ocasiones, seguir con nuestro modelo de juego, que estamos mejorando, y conseguir un buen resultado para que no nos cueste ir a Turquía. El objetivo es ganar ante nuestra afición, y es insistir en este modelo de juego que nos está dando cosas", señaló sobre la ida, este jueves, en el Camp Nou.

Además, enfrente está un Galatasaray que sufre mucho en la liga doméstica pero que brilló en Europa y que tiene como nuevo entrenador, desde enero, a un Domènec Torrent que Xavi conoce bien y con quien tiene amistad. "'Dome' es un amigo, estuvo hace unos meses viendo nuestros entrenamientos en Catar y ahora nos enfrentamos", señaló.

"Tiene un modelo de juego parecido al nuestro, necesita tiempo porque es un cambio de modelo en una Liga turca que no conoce tanto. No se entiende la clasificación del Galatasaray por historia y nombres, mañana nos va a complicar la vida seguro. Tienen calidad para salir de esta situación y Domènec necesita tiempo", recalcó.

Sobre los turcos, Xavi cree que el Galatasaray es un equipo "compacto". "'Dome' está intentando implantar su modelo. Tienen individualidades que nos han sorprendido mucho como Aktürkoglu. Es un equipo que nos puede complicar, pero tenemos que hacerlos sufrir cuando no tengan el balón", señaló.

Xavi, que confirmó que hará cambios para este duelo, no se ve favorito para ganar la competición. "El Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Nosotros somos candidatos, estamos en buen momento, pero esto no va de momentos sino de demostrarlo en el campo. Cada partido es un examen y todavía no hemos hecho nada, solo tener sensaciones muy buenas y buena dinámica de resultados. Pero hay que seguir", avisó a los suyos.

"ENCANTADO" CON JOAN LAPORTA

Todavía sobre su relación con el presidente, aseguró estar "encantado" con él. "Es un líder natural, muy valiente, han hecho un equipo increíble con Mateu y Jordi y nos da confianza. Va de cara, es un presidente que no tiene dos caras, y estoy encantado con esto", aseguró.

Menos claro fue sobre la posible llegada del delantero del Borussia Erling Haaland. "Tú me confirmas que me vi con Haaland, ¿no? No lo sabía. ¿Es pregunta o es afirmación? Siempre es buen momento para fichar por el Barça, de eso no tengo duda porque es el mejor club del mundo. No hay ningún jugador que haya dicho que no al Barça desde que soy entrenador, eso te lo puedo asegurar", comentó, negando que se viera con el noruego la semana pasada.

Y sí confirmó que verá el Real Madrid-PSG y que apoyará a sus "amigos" Messi y Neymar. "No sé si es su jardín, pero Leo ha hecho maravillas no solo en el Bernabéu. No te voy a engañar, sí que veré el partido esta noche. Es un partidazo y que gane el mejor. Le deseo lo mejor a Messi y Neymar, que son mis amigos. Si pueden ganar ellos, mejor", manifestó.