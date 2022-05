Xavi: "Se trata de que el Barça reflote, no de que triunfe yo"

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin stadium on May 7, 2022, in Sevilla, Spain.

Xavi Hernandez, head coach of FC Barcelona, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Betis and FC Barcelona at Benito Villamarin stadium on May 7, 2022, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

"Hay que ser segundos y acabaremos salvando una temporada que podría haber sido peor"

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido que no se compare su trabajo con el de su predecesor Ronald Koeman y ha señalado que no se trata de que triunfe su proyecto sino de que "reflote" el Barça, si bien no tiene claro si podrá recibir todos los refuerzos que desea para la siguiente temporada, en la que deberá luchar por títulos, debido a la situación económica del club.

"No se trata de que triunfe yo, de verdad. A veces utilizan al antiguo entrenador para comparar. Se trata de que el Barça reflote, no de que triunfe yo. Se tata de que triunfe el barcelonismo. Es absurdo comparar números de Koeman con los míos, los dos hemos hecho buen trabajo", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, quiso recalcar que no critica a Koeman cuando señala que en noviembre, a la llegada del de Terrassa y salida del neerlandés, el equipo estaba peor. "Hemos mejorado mucho, sinceramente, en general. Y en clasificación también. Y no es una crítica a Koeman, es que el Barça en general estaba como estaba y no por él. Y no se trata de que yo demuestre nada, se trata de que el Barça reflote", aportó.

"Y si hay críticas hacia mí las aguanto por el bien del Barça. Pero es una evidencia que el Barça está mejor. Del partido contra el Espanyol hasta el del Betis, el equipo ha mejorado y es una evidencia", se sinceró sobre este tema.

No obstante, todavía quiere mejorar más. "La pulcritud es hacer más cosas buenas que malas en el juego y pasa por no tener pérdidas de balón. Tenemos que minimizar las pérdidas, porque ya decimos que no estamos jugando del todo bien. En mi sistema, es muy importante no perder el balón y ser responsable con él, tiene que hacer daño perder el balón, y por eso pido pulcritud en el juego", señaló.

Una pulcritud que querrá ver este martes ante el Celta de Vigo en el Camp Nou, en busca de acercarse a confirmar la segunda plaza en LaLiga Santander. "Todavía no ha acabado el curso, quedan tres jornadas y hay que terminar segundos y acabaremos salvando una temporada que podría haber sido peor. Quedar en la segunda posición depende de nosotros", recordó.

"Estar ya clasificados para la 'Champions' es buenos para nosotros, quizá podamos jugar con menos presión pero ello no significa que bajemos los brazos. Hay que ser competitivos en estos tres partidos para terminar con buenas sensaciones de cara al año que viene", argumentó.

Por otro lado, sobre la siguiente temporada, se mostró prudente. "Es importante reforzarse cada año y más si pierdes. Este año no será positivo porque no hemos ganado títulos. La situación no es fácil, es complicada... Pero nos tenemos que reforzar de cara al año que viene si queremos ser competitivos, es una evidencia que la ha visto todo el mundo. Veremos qué podemos hacer", auguró.

"Estoy muy a gusto con el presidente, con el director deportivo, con Mateu (Alemany)... Somos una piña, se consensúa todo con el 'staff' y se respeta mi opinión. Se trata de hacer equipo. Estaré pendiente de todo, a ver qué se puede planificar y hacer. Y a intentar reforzarse para ser más competitivos el año que viene", reiteró.

Todo ello, eso sí, desde la fe en su plantilla y el deseo de reforzarla en base a lo que la economía del club pueda hacer. "Me decís que hay críticas y os digo que hay que creer. Los jugadores creen. Hemos mostrado la patita de lo que puede llegar a ser. Hay que ser más fiables y más competitivos. El año que viene hay que competir por títulos. Desde dentro del club tengo todo el apoyo", reconoció.