Zidane: "Ahora tenemos confianza y nos salen las cosas"

Publicado 21/02/2018 21:42:31 CET

LEGANÉS (MADRID), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" tras conseguir la cuarta victoria consecutiva ante el Leganés, en un partido de Liga aplazado, y aseguró que ahora tienen "confianza" y les "salen las cosas" después de haber recuperado la tercera posición en la Liga.

"No pasa nada que nos metan un gol si nosotros metemos tres o cuatro", dijo Zidane en rueda de prensa. "Era importante sumar y lo hemos hecho. Es la cuarta seguida y estamos muy satisfechos. Ahora somos terceros y ha sido una jornada muy buena. Hemos marcado 26 goles en los cuatro últimos partidos. Ahora queremos seguir así", destacó.

Preguntado por el cambio de imagen del equipo en el tramo decisivo de la temporada, Zidane dijo que se debe a varios factores. "Es un poco de todo, pero ya hemos superado nuestro momento de dificultad. Ahora nos salen las cosas. Tenemos confianza y creemos en lo que hacemos. Cada uno de los jugadores está dando más en el campo y eso al final hace que se consigan buenos partidos", explicó.

"No miramos atrás, recuperamos el tercer puesto y queremos seguir", añadió Zidane, que considera justa la victoria de este miércoles en Butarque. "Me preocuparía encajar goles si no hubiese habido reacción, pero el equipo ha contestado bien. Controlamos bien el partido y merecimos la victoria", agregó el preparador de los merengues.

Por otro lado, personalizando en varios jugadores, Zidane dijo que Lucas Vázquez "siempre ha sido importante" en el Real Madrid y reconoció que se "alegra" por su gol. Y en cuanto a Asensio e Isco afirmó que son "muy buenos". "Han hecho un gran partido, igual que Kovacic, que ha jugado mucho últimamente", subrayó el francés.

Por último, cuestionado por Gareth Bale, 'Zizou' dijo que no juega porque "hay un poco de todo". "Estoy contento con él, pero hay que ir poco a poco. Lo que queremos es que encuentre su mejor nivel y eso va de esta manera. Luego vamos a ver cada partido y cómo lo vamos a gestionar. Estamos bien, en un momento bueno, y yo voy a contar con todos", finalizó.