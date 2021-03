Zidane: "El árbitro ha decidido no pitar penalti y tenemos que respetarlo"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso polemizar sobre el posible penalti no señalado en el derbi ante el Atlético de Madrid y dejó claro que había que "respetar" que el colegiado Hernández Hernández no la hubiese pitado tras consultarla en el monitor, mientras que sí celebró el cambio de actitud de su equipo en la segunda parte.

"No me voy a meter. El árbitro toma la decisión de ver la jugada y luego ha decidido, tenemos que respetar la decisión y ya está. Es complicado y no podemos entrar, el criterio lo sabemos, pero es la responsabilidad del árbitro. Los jugadores decían que había mano, la ha visto con el VAR y ha decido no pitarla", zanjó Zidane en rueda de prensa.

El francés cree que el empate fue "merecido". "Ellos tuvieron la primera parte y nosotros la segunda. Lo más importante era hacer otra segunda parte y cambiar el partido porque la primera no fue muy buena y la actitud de la segunda fue importante", subrayó.

"Seguimos vivos y vamos a seguir peleando. Nuestro objetivo es seguir, todavía queda mucha Liga y muchos puntos en juegos. Estamos haciendo cosas bien, aunque sabemos que podemos mejorar", admitió el técnico madridista.