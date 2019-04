Zidane: "Para mí Benzema es el mejor 'nueve' del mundo, pero luego cada uno que opine"

Publicado 21/04/2019 19:08:18 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha calificado a su compatriota Karim Benzema como "el mejor 'nueve' del mundo" tras su gran racha goleadora en LaLiga Santander, con 'hat-trick' incluido en la victoria liguera de este domingo sobre el Athletic Club (3-0), pero insistiendo en que "luego cada uno puede opinar" sobre diferentes gustos.

"Todos los jugadores saben cómo es Karim, lo que puede aportar al equipo. Es verdad que lo que está haciendo, a nivel de goles, es impresionante; y me alegro por él. Tiene confianza en sí mismo y sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre quiere mejorar y hoy lo ha demostrado", dijo Zidane en rueda de prensa desde el estadio Santiago Bernabéu.

"A mí no me sorprende lo que hace Karim. No sé si es el mejor 'nueve' del mundo, pero lleva 10 años aquí y está a dos goles de su mejor registro; para mí, él es el mejor, pero luego cada uno puede opinar", añadió el entrenador francés, después de que Benzema encauzase el cómodo triunfo de los blancos en la jornada 33 del campeonato.

"Las sensaciones, buenas; porque hicimos un gran partido. Es verdad que hicimos mejor juego en la segunda parte; empezamos bien, con ritmo y solo nos faltó el gol. Contento con la actitud, lo bueno es que interpretamos muy bien nuestro partido hoy", valoró.

"Cuando metes el primero, como siempre, en el fútbol sabes que cambia todo. Solo concedimos una ocasión, en el centro rematado por Iñaki Williams. Mantuvimos nuestra portería a cero, donde el rival te puede meter en dificultades, con rechaces y centros a balón parado; hoy se ha demostrado eso en muchas cosas y hemos hecho un mejor partido", agregó.

Por último, Zidane respondió con un escueto "no" a la cuestión de si él entendía por qué el público del Bernabéu pita a Gareth Bale cada vez que toca un balón, mientras que al mismo tiempo aplaude cada acción del también cuestionado Isco Alarcón.