Zidane: "Las dificultades que vamos a tener en Zaragoza no nos van a sorprender"

Publicado 28/01/2020 13:44:41 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no les van a "sorprender" las "dificultades" que van a tener este miércoles en el partido de Copa del Rey ante el "histórico" Real Zaragoza en La Romareda, y ha recalcado que al club blanco no le falta "motivación" en el torneo copero y que tratará de mantener la "máxima concentración" para seguir vivo en la competición.

"Es un club histórico, que nos lo va a poner difícil con la experiencia del entrenador, el que tiene más partidos en Primera División. No nos van a sorprender las dificultades que vamos a tener mañana en Zaragoza", declaró en rueda de prensa.

Así, el preparador francés prevé un partido "complicado". "Es un rival que lo está haciendo muy bien en Segunda División, que quiere subir, sabemos los jugadores que tiene. Debemos tener la máxima concentración y dar nuestra mejor versión", subrayó.

Sobre la poca fortuna del club en la Copa del Rey en los últimos años, Zidane sacó pecho para presumir de Ligas de Campeones. "No creo que sea una falta de motivación, es una circunstancia. El Madrid tiene una historia muy grande y para nosotros la motivación es muy alta. Es un trofeo y respetamos todo lo que nos toca. El Real Madrid tiene 13 'Champions', es un dato muy bueno, y lo de la Copa es un poco peor y trataremos de cambiarlo", indicó.

"Cuando me pongo la camiseta del Real Madrid, en cualquier partido lo quiero hacer bien. Nos preparamos cada día para estar bien y darlo todo el campo", añadió, reconociendo que le gusta el nuevo formato copero a partido único. "Estoy acostumbrado, porque en Francia se jugaba siempre a un partido. Me gusta esta idea, es dinámica. Nosotros nos adaptamos a lo que toca; este año es partido directo y ya está", continuó.

En otro orden de cosas, se mostró satisfecho con la solidez defensiva del equipo en los últimos encuentros. "Defensivamente estamos contentos, porque antes de atacar hay que defender bien. Sabemos que todos los partidos son diferentes y hay que demostrarlo. Mañana tenemos la oportunidad de demostrar nuestra fortaleza", explicó.

"Este club me ha dado la oportunidad de entrenar a estos jugadores, que son la hostia. Lo que me ilusiona es venir todos los días a trabajar con ellos. Quiero aprovechar la oportunidad. Son 18 años aquí y esta es una casa especial, donde la gente quiere ver a sus jugadores dar lo máximo en el campo. Vamos a trabajar, que es lo más importante. Lo que se discuta fuera, la flor o no flor... Esto no va a cambiar", afirmó sobre las críticas a su trabajo.

Por otra parte, no desveló si Gareth Bale estará disponible. "Tengo a todos los jugadores, pero a algunos les pasan algunas cosas. En la convocatoria veremos. Todos quieren estar bien, disponibles, sin molestias. Están casi todos perfectos", dijo, antes de confirmar que Hazard "todavía no puede estar" con el equipo y que Mariano Díaz no estará disponible porque tiene "molestias" y es "mejor no arriesgar".

También reconoció que está atento a la trayectoria de los jugadores cedidos. "Yo miro a todos los jugadores que tenemos, y lo que nos interesa es que tengan minutos en los clubes donde están. Deseamos a Vallejo y a Lunin, así como a Ceballos y a Odegaard, lo mejor con su nuevo equipo", apuntó, sin indicar si acudirán al mercado de invierno. "Hasta el 31 puede pasar de todo. Tengo los mejores jugadores y quiero estar con ellos", manifestó.

Cuestionado por las críticas a Quique Setién, Zidane fue cauto. "Cada uno tiene sus preocupaciones y yo tengo las mías. Sabemos cómo es nuestro trabajo", expuso. "Cada uno tiene su estilo de juego. Jugué en este estadio y lo que quieren es ver a su equipo darlo todo", concluyó.