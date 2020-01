Zidane: "Me veo mejor entrenador que antes"

Publicado 11/01/2020 11:31:54 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que se ve "mejor" técnico que en su etapa anterior, "fuerte" y "convencido" de lo que está haciendo, y ha advertido del peligro de enfrentarse este domingo en la final de la Supercopa de España en Yeda al Atlético de Madrid, un equipo "que compite muy bien hasta el final".

"La verdad es que sí, me veo mejor (entrenador), bien, progresando. En la vida aprendemos de las situaciones, de la gente de alrededor; como escucho mucho, progreso como entrenador y como persona. Es mi objetivo. Lo de la flor... No va a cambiar. Estoy aquí para trabajar, me gusta lo que hago, lo que doy de corazón. Sigo fuerte y convencido de lo que hago en el campo", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que lo único que ha cambiado "son los ocho meses" desde que lo dejó, pero recalcando que "el equipo no ha cambiado nada". "En la carrera de los jugadores siempre hay momentos complicados, sobre todo después de haber ganado mucho, pero esta es la vida normal de un futbolista. Creo solo en el trabajo, cada día y con paciencia. El 80% de la plantilla no ha cambiado, pero el 20% sí. Queremos dar una alegría a nuestra afición y trabajamos para eso", apuntó.

"No hay fórmula secreta. Si perdemos dos partidos, va a pasar lo mismo. Lo único que podemos hacer es trabajar bien. Tengo los mejores jugadores, pero lo tenemos que demostrar. Hay que demostrarlo siempre", añadió.

Por ello, apeló a concentrarse en la final de este domingo ante el Atlético, y advirtió de que no deben confiarse por las dos finales de 'Champions' ganadas ante los de Simeone. "Cada partido es un mundo. Hemos ganado y perdido partidos contra el Atlético de Madrid. Mañana cambia todo, no va a ser ni el mismo partido ni los mismos equipos", expuso.

"Es un equipo muy fuerte siempre, defiende muy bien, no solo ataca bien. Sabemos el partido que va a tocar mañana. Podemos saber que será un partido diferente al que sería ante el Barcelona, pero son dos equipos muy buenos y preparados", continuó.

Además, quitó hierro a la derrota del Barça en semifinales y a las críticas al preparador azulgrana. "Lo de Valverde nos pasa a todos los entrenadores, no quiero entrar en eso. Los partidos son así, yo pensaba que el Barcelona iba a ganar el partido y no, porque el Atlético de Madrid compite muy bien hasta el final. Eso es el fútbol, hasta el último minuto puede pasar de todo", indicó.

Por último, Zidane no quiso valorar el nuevo formato de la Supercopa. "La Federación lo puso de esta manera, lo tenemos que aceptar. Tenemos la suerte de poder jugar y aprovechamos la oportunidad. Todas las competiciones que jugamos queremos ganarlas", concluyó.