Zidane: "No me preocupa nada porque son rachas"

Publicado 22/02/2020 23:25:05 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no está preocupado por haber perdido el liderato de la Liga Santander y reconoció que atraviesan una "mala racha" antes de medirse al Manchester City y al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

"Hemos llegado muchísimo para hacer gol y nos ha faltado eso. Hemos empezado bien jugando en campo contrario, creando ocasiones, pero nos faltó el gol. Lo más importante. Ellos han llegado una vez y nos han marcado un gol. En dos partidos perdemos cinco puntos y esa es la realidad", dijo Zidane en rueda de prensa.

"Hemos tenido buenos momentos y ahora estamos así. Hay que descansar bien y pensar únicamente en la semana y sacar lo bueno que hemos tenido hasta ahora y volver a ganar. Después de estos dos partidos, sabemos que el siguiente en casa lo tenemos que ganar. Haremos todo lo posible porque así sea y volver a meternos en la liga. Sabemos la importancia de los dos partidos", incidió Zidane.

Preguntado por las cosas que le preocupan, el técnico merengue dijo que son "rachas". "A mí no me preocupa nada porque esto es fútbol, pasan cosas y hemos tenido momentos muy buenos. Los dos últimos resultados negativos no tienen que hacernos bajar los brazos. Al contrario, debemos pensar que esto podemos sacarlo adelante con fuerza, ánimo y energía. Es una mala racha y hay que aceptarlo", añadió.

"Está claro que hemos ido de más a menos en el partido. Nos ha costado un poco más en la segunda parte, pero repito: llegaron una vez y marcaron un gol. Ahora sabemos que podemos sacarlo adelante y necesitamos la energía de todos. Ahora estamos fastidiados porque es una derrota que no nos gusta, pero el fútbol como siempre te da revancha en tres días. Tenemos que pensar únicamente en esto", dijo.

Por último, Zidane se refirió a la lesión de Eden Hazard: "No tiene buena pinta, se ha hecho daño en su lesión. Es un golpe, nada más que un golpe, y lo vamos a ver. Ahora lo tiene dolorido y veremos mañana haciendo más pruebas", finalizó.